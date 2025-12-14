ONE N¡Ç ONLY¡¢½é¤ÎÉðÆ»´Û¸ø±é¤¬±ÇÁüºîÉÊ²½¡£¥á¥ó¥Ð¡¼ÅÐÃÅ¤ÎºÇÂ®¾å±Ç²ñ¤â³«ºÅ
ONE N¡Ç ONLY¤¬¡¢¼«¿È½é¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¾¦ÉÊ¤ò2026Ç¯2·î4Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
ËÜ±ÇÁü¤Ï2025Ç¯½Õ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ãLIVE TOUR 2025 ||:ONE N¡Ç ONLY:||¡ä¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò¾þ¤Ã¤¿¸ø±é¤Ç¡¢ONE N¡Ç ONLY¤È¤·¤Æ½é¤Î±ÇÁü¾¦ÉÊ¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¡£
ËÜÊÔ±ÇÁü¤Ë¤Ï5·î10Æü(Æü)¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤ò¼ýÏ¿¡£½é²ó¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï80P¤Ë¤âµÚ¤Ö¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤Ë²Ã¤¨¡¢¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É3Ëç¥»¥Ã¥È¤ò¥é¥ó¥À¥à¤ÇÉõÆþ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÃÅµ±ÇÁü¤È¤·¤Æ2Æü´Ö¤ÎÉñÂæÎ¢¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É±ÇÁü¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È°ì½ï¤ËÉðÆ»´Û¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò´Õ¾Þ¤·¤Ê¤¬¤é¿¶¤êÊÖ¤ê¥È¡¼¥¯¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±ÇÁü¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖLIVE TOUR 2025 ||:ONE N¡Ç ONLY:|| at ÆüËÜÉðÆ»´Û¡×¤ò¤´Í½Ìó¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¤·¤¯¤Ï¡¢´ØÅì¤È´ØÀ¾¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëºÇÂ®¾å±Ç²ñ¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡£ºÇÂ®¾å±Ç²ñ¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÅÐÃÅ¤·¡¢¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ÎÂ¾¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥È¡¼¥¯¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
ONE N¡Ç ONLY¤ÏÍèÇ¯¤Î7·î¤Ë¤Ï¿À¸Í¥ï¡¼¥ë¥ÉµÇ°¥Û¡¼¥ë¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì Âè°ìÂÎ°é´Û¤Ë¤Æ¼«¿È½é¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅÍ½Äê¡£Ãå¼Â¤ËÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ëÈà¤é¤Î¿·¤¿¤Êµ¯ÅÀ¤È¤·¤ÆËÜºîÉÊ¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¢£LIVE Blu-ray¡ØLIVE TOUR 2025 ||:ONE N¡Ç ONLY:|| at ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Ù
2026Ç¯2·î4Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
Í½Ìó¥ê¥ó¥¯¡¡https://bio.to/ONO_2025Budokan
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×¡Û
2Blu-ray
ÉÊÈÖ¡§UPXH-9044
²Á³Ê¡§8,100±ß(ÀÇÈ´)
¢£¾¦ÉÊ»ÅÍÍ
¡¦¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯¡Ü»°ÊýÇØ¥±¡¼¥¹»ÅÍÍ
¡¦¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯ 80P
¡¦¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É3Ëç¥»¥Ã¥È(³¨ÊÁÁ´15¼ïÎà)(¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í¡ß2¼ï¡Ü½¸¹ç5¼ï)¡Ê¥µ¥¤¥º¡§LÈ½¡Ë
◼︎ÆÃÅµ±ÇÁü(½é²ó¸ÂÄêÈ×¤Î¤ß¼ýÏ¿)
¡¦LIVE TOUR 2025 ||:ONE N¡Ç ONLY:|| at ÆüËÜÉðÆ»´Û -Behind the Scenes-
¡¦LIVE TOUR 2025 ||:ONE N¡Ç ONLY:|| at ÆüËÜÉðÆ»´Û -Visual Commentary-
¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡Û
Blu-ray
ÉÊÈÖ¡§UPXH-1102
²Á³Ê¡§6,300±ß(ÀÇÈ´)
¢£¾¦ÉÊ»ÅÍÍ
¡¦¥È¡¼¥ë¥±¡¼¥¹»ÅÍÍ
¡¦¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È8P
¡ãBlu-ray¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡Ê½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¦ÄÌ¾ïÈ×¶¦ÄÌ¼ýÏ¿¡Ë¡ä
2025Ç¯5·î10Æü(Æü)¸ø±é
Overture
BOOM BASH
YOUNG BLOOD
DOMINO
Set a Fire
Fiesta
DEJAVU
The Light
Hunt
Only One For Me
Video Chat
LUCKY
Map of The Mind
Good Day
Nice Guy
YOU???
HOLIDAY
Freaking Happy
Step Up
Fight or Die
OPEN
Burn it Out
EVOL
¡½ENCORE¡½
Bittersweet
My Love
¡ãÅ¹ÊÞÊÌCD¹ØÆþÆÃÅµ¡ä
LIVE Blu-ray¡ÖLIVE TOUR 2025 ||:ONE N¡Ç ONLY:|| at ÆüËÜÉðÆ»´Û¡×¤ò³ÆCD¥·¥ç¥Ã¥×¡õ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÈÎÇä¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤´¹ØÆþ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÀèÃå¤ÇÆÃÅµ¤òº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
LIVE Blu-ray¡ÖLIVE TOUR 2025 ||:ONE N¡Ç ONLY:|| at ÆüËÜÉðÆ»´Û¡×¤Î¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://bio.to/ONO_2025Budokan
¡ÚÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ/ÆÃÅµÆâÍÆ¡Û
¡¦¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖSWAG¡×¡§¥Û¥í¥°¥é¥àÉÕ¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É(¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í¡¢¥é¥ó¥À¥à£±Ëç)
¡¦UNIVERSAL MUSIC STORE¡§¥Û¥í¥°¥é¥àÉÕ¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É(¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í¡¢¥é¥ó¥À¥à£±Ëç)
¡¦TOWER RECORDS¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É(¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í¡¢¥é¥ó¥À¥à£±Ëç¡Ë
¡¦HMV¡§¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë(½¸¹ç2Ëç¥»¥Ã¥È¡¢A4¥µ¥¤¥º¡Ë
¡¦Amazon.co.jp¡§IC¥«¡¼¥É¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼(¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í¡¢¥é¥ó¥À¥à£±Ëç¡¢85¡ß53Ð¡Ë
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥Õ¥©¥ó¥¿¥Ö(¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í¡¢¥é¥ó¥À¥à£±Ëç¡¢95¡ß60£í£í¡Ë
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É(¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í¡¢¥é¥ó¥À¥à£±Ëç¡¢LÈ½¡Ë
¡¦¤½¤ÎÂ¾°ìÈÌÅ¹¡§¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É(½¸¹ç£±Ëç¡Ë
¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û
¢¨±ÇÁü¾¦ÉÊ¤¤¤º¤ì¤«1Ëç¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤£±¤ÄÆÃÅµ¤òº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉô¤ª¼è°·¤¤¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÈÎÇä¥µ¥¤¥È¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¤´¹ØÆþ¤´´õË¾¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ø¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£
¢¨°ìÉô¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÈÎÇä¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÏÆÃÅµÉÕ¤¾¦ÉÊ¤Î¥«¡¼¥È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃÅµ¤ò¤´´õË¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¾ÜºÙ¤ò¤´³ÎÇ§¤Î¾å¡¢ÆÃÅµÉÕ¤¾¦ÉÊ¤ò¤ªÇã¤¤µá¤á²¼¤µ¤¤¡£
¢¨¹ØÆþÆÃÅµ¤ÏÀèÃå¤ÎÆÃÅµ¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ªÁá¤á¤Ë¤´Í½Ìó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¤½¤ÎÂ¾°ìÈÌÅ¹ÆÃÅµ¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤Ê¤É¡¢¾åµ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÈÎÇä¥µ¥¤¥ÈµÚ¤ÓCD¥·¥ç¥Ã¥×°Ê³°¤Ç¤´Í½Ìó¤·¡¢ÆÃÅµ¤ò¤ª¼õ¤±¼è¤ê¤Î¾ì¹ç¡¢Å¹ÊÞÊÌ¹ØÆþÆÃÅµ¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãÍ½ÌóÃêÁªÆÃÅµ³µÍ×¡ä
¡ÖLIVE TOUR 2025 ||:ONE N¡Ç ONLY:|| at ÆüËÜÉðÆ»´Û¡×¤ò¤´Í½Ìó¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤ÇºÇÂ®¾å±Ç²ñ¤Ø¤´¾·ÂÔ¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¢¨ºÇÂ®¾å±Ç²ñ¤Þ¤¿¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É¤É¤Á¤é¤«¤ò¤ªÁª¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É¤´´õË¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÏÉ¬¤ºÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ÇÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤òÁªÂò¤·¤Æ¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÄÌ¾ï¤Î¾¦ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤â±þÊçÃêÁª¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ãA¾Þ¡§ºÇÂ®¾å±Ç²ñ¡ä
¡ÚÆüÄø¡Û2026Ç¯1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡Ú´ØÀ¾²ñ¾ì¡Û´ØÀ¾ÃÏ¶èË¿½ê / 11:00º¢³«»Ï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ØÅì²ñ¾ì¡Û´ØÅìÃÏ¶èË¿½ê / 18:00º¢³«»Ï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¡Û¡ÖLIVE TOUR 2025 ||:ONE N¡Ç ONLY:|| at ÆüËÜÉðÆ»´Û¡×¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¾å±Ç
¡Ü¥È¡¼¥¯¡Ü¤ª¸«Á÷¤ê
¡ãB¾Þ¡§¥á¥ó¥Ð¡¼Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É¡ä
¤´´õË¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É(LÈ½)¤òÃêÁª¤Çº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼30Ì¾¡¢¹ç·×150Ì¾ÍÍ¤ËÃêÁª¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
£Á¾Þ¡§ºÇÂ®¾å±Ç²ñ±þÊç¼õÉÕ´ü´Ö
2025Ç¯12·î14Æü(Æü)19:00¡Á2026Ç¯1·î4Æü(Æü)23:59
¢£1²óÌÜ
±þÊç¼õÉÕ´ü´Ö¡§12·î14Æü(Æü) 19:00¡Á12·î21Æü(Æü)23:59
ÅöÍîÈ¯É½¡§12·î26Æü(¶â)Í¼Êýº¢
¢£2²óÌÜ
±þÊç¼õÉÕ´ü´Ö¡§12·î22Æü(·î)00:00¡Á2026Ç¯1·î4Æü(Æü)23:59
ÅöÍîÈ¯É½¡§2026Ç¯1·î9Æü(¶â)Í¼Êýº¢
£Â¾Þ¡§¥á¥ó¥Ð¡¼Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É±þÊç¼õÉÕ´ü´Ö
2025Ç¯12·î14Æü(Æü)19:00¡Á2026Ç¯1·î4Æü(Æü)23:59
¡Ú±þÊç¡ÊÈÎÇä¡Ë¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
https://r10.to/hkVBfF
¢¨¥Ú¡¼¥¸È¿±Ç¤Ë¤Ï5Ê¬¤Û¤É¤ª»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú±þÊçÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡Û
ONE N¡Ç ONLY
2026Ç¯2·î4Æü¡Ê¿å¡Ë
Live Blu-ray
¡ÖLIVE TOUR 2025 ||:ONE N¡Ç ONLY:|| at ÆüËÜÉðÆ»´Û¡×
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×¡ÛUPXH-9044
¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡ÛUPXH-1102
¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡§¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëURL
¢¨¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×¡Û¤ÏÈÎÇä¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè½ªÎ»¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤´Í½Ìó¡Ê¤´¹ØÆþ¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÃí°Õ»ö¹à¡Û
¢¨Åö¾¦ÉÊ¤Ï¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É·èºÑ¸ÂÄê¤Ë¤Æ¤´ÃíÊ¸¤ò¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Åö¾¦ÉÊ¤Ï¡¢²¼µ¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë°Ê¹ß¤Ï¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
£Á¾Þ¡§ºÇÂ®¾å±Ç²ñ¡Ú1²óÌÜ¡Û / 2025Ç¯12·î22Æü(·î)00:00°Ê¹ß
£Á¾Þ¡§ºÇÂ®¾å±Ç²ñ¡Ú2²óÌÜ¡Û / 2026Ç¯1·î5Æü(·î)00:00°Ê¹ß
£Â¾Þ¡§¥á¥ó¥Ð¡¼Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É/ 2026Ç¯1·î5Æü(·î)00:00°Ê¹ß
◾️¥á¥¸¥ã¡¼1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØAMAZONIA¡Ù
2025Ç¯11·î26Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
https://bio.to/AMAZONIA
¢¡CD¼ýÏ¿³Ú¶Ê¡¡¢¨Á´·ÁÂÖ¼ýÏ¿¶Ê¶¦ÄÌ
¡ÖBLAST¡×Â¾
¢¡·ÁÂÖÆâÍÆ¡ÊÁ´5·ÁÂÖ¡Ë
¡û½é²ó¸ÂÄêÈ×A
CD¡ÜBlu-ray¡¡ÉÊÈÖ¡§UPCH-7788
²Á³Ê¡§4,950±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦Bu-ray¼ýÏ¿ÆâÍÆÌ¤Äê
¡¦¾¦ÉÊ»ÅÍÍ
¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯¡Ü¥¹¥ê¡¼¥Ö¥±¡¼¥¹»ÅÍÍ
¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È
¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É1Ëç¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ
¥æ¥Ë¥Ã¥È¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É1Ëç¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ
¡û½é²ó¸ÂÄêÈ×B
CD¡ÜBlu-ray¡¡ÉÊÈÖ¡§UPCH-7789
²Á³Ê¡§4,950±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦Blu-ray¼ýÏ¿ÆâÍÆÌ¤Äê
¡¦¾¦ÉÊ»ÅÍÍ
¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯¡Ü¥¹¥ê¡¼¥Ö¥±¡¼¥¹»ÅÍÍ
¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È
¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É1Ëç¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ
¥æ¥Ë¥Ã¥È¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É1Ëç¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ
¡ûÄÌ¾ïÈ× / ½é²ó¥×¥ì¥¹
CD¡¡ÉÊÈÖ¡§UPCH-7790
²Á³Ê¡§3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¾¦ÉÊ»ÅÍÍ
¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É1Ëç¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ
¡ûSWAG¸ÂÄêÈ×
CD¡Ü¥°¥Ã¥º¡¡ÉÊÈÖ¡§PROJ-1938
²Á³Ê¡§5,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¾¦ÉÊ»ÅÍÍ
¥Þ¥Õ¥é¡¼¥¿¥ª¥ë¡Ü¥é¥Ð¡¼¥¹¥È¥é¥Ã¥×
CD¤ÏÄÌ¾ïÈ×/½é²ó¥×¥ì¥¹(UPCH-7790)¤òÉÕÂ°
¡ûUNIVERSAL MUSIC STORE¸ÂÄêÈ×¡Û
CD¡Ü¥°¥Ã¥º¡¡ÉÊÈÖ¡§PDCJ-1154
²Á³Ê¡§5,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¾¦ÉÊ»ÅÍÍ
¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡Ü¥é¥Ð¡¼¥¹¥È¥é¥Ã¥×
CD¤ÏÄÌ¾ïÈ×/½é²ó¥×¥ì¥¹(UPCH-7790) ¤òÉÕÂ°
¢¨½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×B¡¢ÄÌ¾ïÈ×¡Ê½é²ó¥×¥ì¥¹¡Ë¤Î¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¤Î³¨ÊÁ¤ÏÆ±°ì¤Ç¤¹¡£
¢¨ÄÌ¾ïÈ×/½é²ó¥×¥ì¥¹(UPCH-7790)¤Î¤ß¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉÉõÆþ¡£½é²ó¥×¥ì¥¹½ªÎ»¸å¤ÏÉõÆþ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨SWAG¸ÂÄêÈ×¤ÈUNIVERSAL MUSIC STORE¸ÂÄêÈ×¤Î¥é¥Ð¡¼¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ÏÆ±°ì¤Ç¤¹¡£
¢¨³Æ·ÁÂÖ¡¢¥È¥ì¥«¤Ê¤É¤ÎÉõÆþÊª¤Î¼ïÎà¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡Á´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ¡¢ÉõÆþÆÃÅµ
¡û¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë±þÊçÃêÁªÍÑ¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼ÉÕ¤¥Á¥é¥·
¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖAMAZONIA¡×¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë±þÊçÃêÁª´ë²è¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖAMAZONIA¡×¤Î³Æ·ÁÂÖ½é²ó¥×¥ì¥¹Ê¬¤ò¤´¹ØÆþ¤Î¾å¡¢¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÞÉÊ¤ÎÆâÍÆ¡¢±þÊçÊýË¡¡¢±þÊç´ü´Ö¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸åÆü¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨±þÊçÃêÁªÍÑ¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼ÉÕ¤¥Á¥é¥·¤ÏÁ´·ÁÂÖ½é²ó¥×¥ì¥¹Ê¬¤Î¤ßÉõÆþ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡Å¹ÊÞÊÌCD¹ØÆþÆÃÅµ
Á´¹ñ¤ÎCD¥·¥ç¥Ã¥×¡õ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÈÎÇä¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡ÖAMAZONIA¡×¤¤¤º¤ì¤«1Ëç¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤1¤Ä¡¢ÆÃÅµ¤òÀèÃå¤Çº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ÆÃÅµ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óµÚ¤Ó¾ÜºÙ¤Ï¸åÆü¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖSWAG¡×¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É(¥é¥ó¥À¥à1Ëç)
¡¦UNIVERSAL MUSIC STORE¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É(¥é¥ó¥À¥à1Ëç)
¡¦TOWER RECORDS¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É(¥é¥ó¥À¥à1Ëç)
¡¦HMV¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É(¥é¥ó¥À¥à1Ëç)
¡¦Amazon.co.jp¡§IC¥«¡¼¥É¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼(¥é¥ó¥À¥à1Ëç)
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥¯¥ê¥¢¥·¡¼¥È(¥é¥ó¥À¥à1Ëç)
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ð¥Ã¥¸¡Ê¥é¥ó¥À¥à1¸Ä¡Ë
¡¦¤½¤ÎÂ¾ONE N¡Ç ONLY±þ±çÅ¹ÊÞ¡§¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É
