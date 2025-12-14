ソシエダはリーグ戦16試合を終えて15位

スペイン1部レアル・ソシエダが12月14日、セルヒオ・フランシスコ監督の解任を発表した。

サンセ（レアル・ソシエダB）のジョン・アンソテギ監督がクリスマス休暇まで指揮を執ることになる。

ソシエダは今季リーグ戦16試合を終え、4勝4分8敗で勝ち点「16」の成績で15位と低迷。ソシエダは「セルヒオ・フランシスコ氏がトップチームを率いた期間、そして長年にわたり当クラブに所属してきた中で示された、プロフェッショナリズム、努力、そしてコミットメントに敬意を表します」とフランシスコ監督の解任を発表。「彼は育成部門に11年以上にわたりコーチとして携わり、下部組織の選手たちの最終育成段階において重要な役割を果たしてきた」と育成年代から続けてきた活躍を称えた。

ソシエダは今季開幕前に、昨季の主力でもあったMFマルティン・スビメンディがイングランド・プレミアリーグのアーセナルに完全移籍。10番を背負うFWミケル・オヤルサバルも負傷のため直近のリーグ戦で不在となり、MF久保建英も今季序盤戦は負傷で欠場するなど、主軸が欠けてしまう試合も多かった。15位と下位に沈むソシエダだが、監督交代をきっかけに浮上することができるだろうか。（FOOTBALL ZONE編集部）