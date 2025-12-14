１３日、雪がやんだ後、故宮を散策する観光客。（北京＝新華社記者／馬暁冬）

　【新華社北京12月14日】中国北京市で13日、雪が降りやみ、故宮博物院に多くの観光客が訪れた。人々は雪の上を歩き、冬ならではの景色を楽しんだ。

１３日、故宮の東華門を撮影する観光客。（北京＝新華社記者／金良快）
１３日、雪がやんだ後、故宮を散策する観光客。（北京＝新華社記者／金良快）
１３日、雪化粧した故宮。（北京＝新華社記者／馬暁冬）
１３日、故宮の太和殿前で雪遊びをする子ども。（北京＝新華社記者／金良快）
１３日、雪がやんだ後、故宮を散策する観光客。（北京＝新華社記者／金良快）
１３日、雪がやんだ後、故宮を散策する観光客。（北京＝新華社記者／金良快）
１３日、故宮の筒子河沿いで写真を撮る観光客。（北京＝新華社記者／金良快）
１３日、伝統衣装を着て故宮で記念撮影する観光客。（北京＝新華社記者／馬暁冬）
１３日、故宮の午門。（北京＝新華社記者／馬暁冬）
１３日、雪がやんだ後、故宮を散策する観光客。（北京＝新華社記者／金良快）
１３日、雪がやんだ後、故宮を散策する観光客。（北京＝新華社記者／金良快）
１３日、雪が積もった故宮の断虹橋。（北京＝新華社記者／金良快）
１３日、雪がやんだ後、故宮を散策する観光客。（北京＝新華社記者／馬暁冬）
１３日、雪化粧した故宮。（北京＝新華社記者／馬暁冬）
１３日、伝統衣装を着て故宮で記念撮影する観光客。（北京＝新華社記者／劉彬）
１３日、雪がやんだ後、故宮を散策する観光客。（北京＝新華社記者／金良快）
１３日、雪がやんだ後、故宮を散策する観光客。（北京＝新華社記者／金良快）
１３日、雪化粧した故宮。（北京＝新華社記者／馬暁冬）