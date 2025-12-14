ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 雪晴れの故宮、観光客でにぎわう 北京市 雪晴れの故宮、観光客でにぎわう 北京市 雪晴れの故宮、観光客でにぎわう 北京市 2025年12月14日 19時17分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １３日、雪がやんだ後、故宮を散策する観光客。（北京＝新華社記者／馬暁冬） 【新華社北京12月14日】中国北京市で13日、雪が降りやみ、故宮博物院に多くの観光客が訪れた。人々は雪の上を歩き、冬ならではの景色を楽しんだ。１３日、故宮の東華門を撮影する観光客。（北京＝新華社記者／金良快）１３日、雪がやんだ後、故宮を散策する観光客。（北京＝新華社記者／金良快）１３日、雪化粧した故宮。（北京＝新華社記者／馬暁冬）１３日、故宮の太和殿前で雪遊びをする子ども。（北京＝新華社記者／金良快）１３日、雪がやんだ後、故宮を散策する観光客。（北京＝新華社記者／金良快）１３日、雪がやんだ後、故宮を散策する観光客。（北京＝新華社記者／金良快）１３日、故宮の筒子河沿いで写真を撮る観光客。（北京＝新華社記者／金良快）１３日、伝統衣装を着て故宮で記念撮影する観光客。（北京＝新華社記者／馬暁冬）１３日、故宮の午門。（北京＝新華社記者／馬暁冬）１３日、雪がやんだ後、故宮を散策する観光客。（北京＝新華社記者／金良快）１３日、雪がやんだ後、故宮を散策する観光客。（北京＝新華社記者／金良快）１３日、雪が積もった故宮の断虹橋。（北京＝新華社記者／金良快）１３日、雪がやんだ後、故宮を散策する観光客。（北京＝新華社記者／馬暁冬）１３日、雪化粧した故宮。（北京＝新華社記者／馬暁冬）１３日、伝統衣装を着て故宮で記念撮影する観光客。（北京＝新華社記者／劉彬）１３日、雪がやんだ後、故宮を散策する観光客。（北京＝新華社記者／金良快）１３日、雪がやんだ後、故宮を散策する観光客。（北京＝新華社記者／金良快）１３日、雪化粧した故宮。（北京＝新華社記者／馬暁冬） リンクをコピーする みんなの感想は？