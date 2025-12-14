¡Ö¤Þ¤À¥×¥ì¡¼¤¹¤ë»þ´ü¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿¡×£¸·îËö°Ê¹ß¤Ï½ÐÈÖ¤òÆÀ¤é¤ì¤º¡ÄÆüËÜ´üÂÔ¤Î22ºÐMF¤Î¸½¾õ¤ò±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÅÁ¤¨¤ë¡£»Ø´ø´±¤Î¹Í¤¨¤Ï¡©¡Ö¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¾õ¶·¤â¤¢¤ë¡×
¡¡¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É£²Éô¡Ë¤Î¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ëMF¾¾ÌÚ¶êÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ø´ø´±¤¬¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2024Ç¯¤Î²Æ¤Ë¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¾¾ÌÚ¤Ïºò¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥È¥ë¥³£±Éô¤Î¥®¥ç¥º¥Æ¥Ú¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¤¿¡£Éð¼Ô½¤¹Ô¤ò·Ð¤Æº£²Æ¤Ë¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤ËÉüµ¢¤·¡¢¥«¥Ã¥×Àï¤Ç¤Ï½ÐÈÖ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£¸·îËö°Ê¹ß¤Ï½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê22ºÐMF¤Î¸½¾õ¤ò¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤ÎÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDaily Echo¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥Ä¥¤Ï¡¢£¸·î30Æü¤Î¥ï¥È¥Õ¥©¡¼¥ÉÀï¤Ç¥«¥á¥ª½Ð±é¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¥»¥¤¥ó¥Ä¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ºÇ¸å¤Î½Ð¾ì°ÊÍè¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¤ï¤º¤«£´²ó¤À¤±¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥È¥ó¥À¡¦¥¤¥«¡¼¥È´ÆÆÄ¤Ï¡¢22ºÐ¤Î¥Þ¥Ä¥¤Ë¿ÉÊú¶¯¤¯ÂÔ¤Ä¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÈà¤¬¤Þ¤À¥×¥ì¡¼¤¹¤ë»þ´ü¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿¡×¤È¤·¡¢»Ø´ø´±¤Î¾¾ÌÚ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥Ä¥¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËËþ¤Á°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËèÆü¡¢Îý½¬¾ì¤Ç¤Ï¤È¤Æ¤â¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤À¡£¤½¤ì¤ÏÈà¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¡£ÀèÆü¡¢Èà¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¾õ¶·¤â¤¢¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¤¿¤À¿ÉÊú¶¯¤¯¡¢ÅØÎÏ¤ò¤·Â³¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£Èà¤Ï²æ¡¹¤Ë¶¯¤¤°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¾ï¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢±Æ¤Ë¤Ê¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤¬¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤¬»î¹ç¤ËÎ×¤à¤¦¤¨¤ÇÈó¾ï¤Ë½õ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡11·î¤Ë¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥Æ¥£¥ë´ÆÆÄ¤¬²òÇ¤¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¤â¡¢Ì¤¤À¥×¥ì¡¼¥¿¥¤¥à¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¯¾¾ÌÚ¡£¤³¤Î¸½¾õ¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¡£
