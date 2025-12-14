2025年12月15日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年12月15日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
見返りを求めない行動に幸運が。困っている人の手助けをしよう。
11位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
友人からの誘いにツキあり。レジャー、共同購入がおすすめ。
10位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
家の中がゴタゴタして落ち着かない日。環境を整えよう。
9位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
掘り出し物に出会えるかも。セール品はしっかりチェック！
8位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
何をしても横やりが入りがち。今日は何もしないのが◎。
7位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
型にはまりすぎると運気はダウン。もっと伸びやかでOK！
6位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
謙虚な態度が周囲から愛される日。素直さも大切にして。
5位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
ズルは運気ダウンのもと。怠け心を追い払って。
4位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
臨機応変に動くと◎。難しい事態も簡単に解消できそう。
3位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
知識を深める吉日。気になっていた通信講座にトライして。
2位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
北西の方角に素晴らしい出会いあり。早速出掛けよう。
1位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
自信が湧く日。堂々と進めばよい結果につながりそう。
