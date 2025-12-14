「彼氏感すごい…」佐久間大介、大人の色気あふれるオフショットに称賛の声！「頭身バランスが100万点」
Snow Manの佐久間大介さんは12月12日、自身のInstagramを更新。大人の色気あふれるオフショットを公開しました。
【写真】佐久間大介、大人の色気あふれるオフショット
この投稿にファンからは、「え、佐久間担の好み分かり過ぎちゃう？」「絵になるね〜」「さっくんかっこよ過ぎます」「ほんと爆イケ！」「色気があるのに女性ぽくて、なのにめっちゃ男のかっこよさ」「え、スタイル良過ぎてびっくりした」「またまた彼氏感すごい…」「脚長過ぎて頭身バグってるし、パリの街が似合い過ぎ」「頭身バランスが100万点過ぎる」「パリでデートしてるみたい」との声が寄せられています。
(文:古原 美咲)
「パリでデートしてるみたい」佐久間さんは「雑誌 #Pen のoff shot」とつづり、13枚の写真と1本の動画を投稿。フランス・パリでのオフショットを公開しました。胸元が開いた赤いシャツに黒いパンツを合わせた姿からは、大人の色気あふれる雰囲気が漂っています。動画に映るのは、パリの街を爽やかに歩く様子で、かっこいい印象です。
「佐久間くん、あなたが芸術だよ」佐久間さんは10日の投稿でも、パリでのオフショットを公開。かっこよく決めた姿や、楽しそうな様子が見られます。コメントでは、「佐久間くん、あなたが芸術だよ」「街に溶け込んでますね」「パリがよく似合う」との声が寄せられました。気になった人は、チェックしてみてくださいね。
