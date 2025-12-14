タレントのYOU（61）が宝島社「SPRiNG」公式YouTubeチャンネルで配信している「YOUのこれからこれから Season2」に出演。ゲストにエッセー執筆を中心に、翻訳、作詞など幅広く活躍する内田也哉子さん（49）を迎え、トークを展開。内田さんは母で女優の樹木希林さん（18年死去）から受けた子育てのアドバイスについて明かした。

実は同じ年の子供を持つママ友の2人。内田さんの長男でモデルのUTAについて、YOUは「海外行って、帰ってきたら、もう別人みたいに明るく意見が言える子になってて」とイメージが変わったことに言及。「だって、家ヤバくない?おじいちゃん、おばあちゃん、これ（也哉子）にお父さんみたいな」と故・内田裕也さん、樹木希林さん、内田也哉子さん、本木雅弘の芸能一家に触れた。

「ロールモデルとなる大人がみんな破天荒だったから、子供たちはちょっとね…戸惑って」と内田さんは淡々と返した。

21歳で長男を出産。「過保護だったし、食物アレルギーもあったから、いろんなことが心配で、この子の命をなんとか本当に育てられるんだろうかと。夫も忙しかったし、結構一人で孤独な子育て時期があって」と当時の子育てを回想。母と二世帯住宅で暮らしていたといい、「過干渉になっちゃってる私の母親業を見て、母が“もう小学校を卒業したら、海外に出しなさい”って」とアドバイスされたことを明かした。

自身もインターナショナルスクールに通っていたという。「両親が破天荒で、離婚するとかで離婚裁判してて、マスコミが家の周りにいっぱいいて」とマスコミに振り回されたことに触れ、「小さい時、記憶にはないんだけど、幼稚園行ってもついてくるから、外国の子供がいっぱいいる学校に入れれば何にも日本の芸能界のこと興味ないだろうし、色眼鏡でも見られない、みんな同じ子供の一人として育ててもらえるだろうってことで」とインターに通うことになった理由を語った。

「英才教育とか全く…だって母、英語一言も話せないから、レポートカード自分でサインして、母の名前を（書いていた）」と暴露。「説明しに母のところに行くと、“いやいや、もういいから”って言って聞いてもくれないし、一度も学校来たことないし、自分で自分を育てたような…」と苦笑していた。