大竹しのぶ長男・二千翔さん、結婚式席次表でのさんまの”肩書” 愛あふれる呼び名に「ひらめきました」
日本テレビ系恒例バラエティー番組『誰も知らない明石家さんま』の第11弾が、14日に放送（後7：00）。「明石家さんま、息子・二千翔の結婚式へ！」では、息子・二千翔さんの結婚式にさんまが出席する様子を番組が独占取材した様子が公開された。
【写真】幸せそう！さんま、二千翔さんと妻の貴重な3ショット
ひとりの“父”としてのさんまと、さんまを慕う“息子”二千翔さんの間に流れるかけがえのない愛情と信頼に迫る。結婚式には、さんま、母・大竹しのぶ、妹・IMALU、そして、ジミー大西らが勢ぞろい。実の父親ではないものの、かけがえのない存在であるさんまの席次表の肩書をずっと悩み続けた二千翔さんが選んだある“肩書き”が明らかになった。
二千翔さんが選んだ肩書は、もともとさんまのことを「ボス」と呼んでいたことにちなんで「新郎ボス」。二千翔さんは「最初けっこう考えた。本当の父じゃないし。元・父っていうのも、結構式の場では変だなと。ボスだなとひらめきました。ボス自身も思い入れがあると思う。父ではないというので、一歩引いてくれているところがあると思うので」と話していた。
