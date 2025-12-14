¡Ú°ËÅì¶¥ÎØ¡¦£ÇIIIÄØ¾ÞÁèÃ¥Àï¡ÛÃÏ¸µ¤Î¿¼Ã«ÃÎ¹¤¬¤Þ¤¯¤ê¤Ç£Ö¡ÖäÌÅÄ¤È¥ï¥ó¥Ä¡¼¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¡£µ®½Å¤ÊÂç²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡°ËÅì¶¥ÎØ£ÇIII¡Ö³«Àß£·£µ¼þÇ¯µÇ°¡¡ÄØ¾ÞÁèÃ¥Àï¡×¤Ï£±£´Æü¤ËºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¡¢£±£²£Ò¤Î·è¾¡¤Ï¿¼Ã«ÃÎ¹¡Ê£³£µ¡áÀÅ²¬¡Ë¤¬£³ÈÖ¼ê¤«¤é¤Þ¤¯¤Ã¤ÆäÌÅÄ°ìµ±¤ÈÃÏ¸µ¥ï¥ó¥Ä¡¼¡££ÇIIIÍ¥¾¡¤Ï£³·î¤ÎÌ¾¸Å²°°ÊÍè£²£´²óÌÜ¡£°ËÅìµÇ°¤Ï£²£°£±£µÇ¯£±£²·î°ÊÍè£²²óÌÜ¤Ç¡¢£²£±Ç¯¤ÎÀÅ²¬°ÜÀÒ¸å¤Ï½é£Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ¤ÎÂç¥¨¡¼¥¹¤¬ÞÕ¿È¤Î¤Þ¤¯¤ê¤Ç·ãÀï¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£Îý½¬Ãç´Ö¤ÇÆó¼¡Í½Áª¤È½à·è¤ËÂ³¤¤¤Æ¤ÎÏ¢·¸¤È¤Ê¤Ã¤¿äÌÅÄ¤Î¹¥¥¢¥·¥¹¥È¤â¤¢¤ê£³ÈÖ¼ê¤ò³ÎÊÝ¡£¡ÖµÓ¤ò¤¿¤á¤Ä¤ÄÆ§¤ß¹þ¤á¤¿¡×¤ÈÆ¨¤²¤ëÃæÌî¿µ»ì¤ò¤È¤é¤¨¡Ö£³Æü´Ö¡¢äÌÅÄ¤È¥ï¥ó¥Ä¡¼¤¬·è¤Þ¤ê¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£µ®½Å¤ÊÂç²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¸åÈ¾¤Ï¤Ò¤¶ÄË¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢£ÓÈÉ¤ÎºÂ¤òÆ¨¤·¤¿¡£¤¿¤À¡Ö¤¤¤¤¼£ÎÅ¤ä¥µ¥×¥ê¤Ë½Ð¹ç¤Ã¤Æ²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸÷¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤¬Ç¯Æâ¤ÎºÇ½ªÀï¤Ç¡¢£²£°£²£¶Ç¯¤Ï£±·î£´Æü³«Ëë¤ÎÎ©ÀîµÇ°¤«¤é»ÏÆ°¤¹¤ë¡£¡ÖÌÀÆü¡Ê£±£µÆü¡Ë¤ÏµÙ¤ó¤Ç¡¢ÌÀ¸åÆü¤«¤éÄÉ¤¤¹þ¤ó¤ÀÎý½¬¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡ÊÀÖ¥Ñ¥ó»Ñ¤ò¡Ë¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÂçÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£