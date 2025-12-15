¡Ö¤À¤±¤É¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ø¥¸¥§¥À¥¤¤Îµ¢´Ô¡Ù¡×¡Ø¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¡¿¥¹¥¿ー¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¡Ù¥·¥çー¥ó¡¦¥ì¥ô¥£´ÆÆÄ¡¢¡ØÄë¹ñ¤ÎµÕ½±¡Ù¤è¤ê¹¥¤¤À¤È¸ì¤ë
¿·ºî±Ç²è¡Ø¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¡¿¥¹¥¿ー¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¡Ù¤Ç¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤ë¤Î¤Ï¡Ø¥Ç¥Ã¥É¥×ー¥ë¡õ¥¦¥ë¥ô¥¡¥ê¥ó¡Ù¡Ê2024¡Ë¤Î¥·¥çー¥ó¡¦¥ì¥ô¥£¤À¡£¡Ø¥é¡¦¥é¡¦¥é¥ó¥É¡Ù¡Ê2016¡Ë¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥ì¥¤¥Î¥ë¥º¤ò¼ç±é¤Ë·Þ¤¨¡¢¸½ºß±Ô°Õ»£±ÆÃæ¡£
¤Þ¤À¸«¤ÌÀïÆ®µ¡¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤¿¤Á¤ÎÀï¤¤¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤È¸«¤é¤ì¤ë¡Ø¥¹¥¿ー¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¡ÙÊÆ¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¤Î¡Ö¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥ì¥¤¥Î¥ë¥º¤Ï¡¢¥Û¥¹¥È¤È¶¦¤Ë¡Ö¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅ¾µ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿±Ç²è¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯Åµ·¿Åª¤Ç¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¿´¤Ë»É¤µ¤ëÅú¤¨¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê1977Ç¯¤Î¡Ø¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¡Ù¤Ç¤¹¤Í¡£º£ºî¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡×¤È²óÅú¡£¡Ø¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¡Ù°¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÂç¹¥¤¤Ç¡¢¡ØÄë¹ñ¤ÎµÕ½±¡Ù¤âÂç¹¥¤¡£¤Ç¤â¡¢»×½Õ´ü¤Ç´Ñ¤¿¡Ø¥¸¥§¥À¥¤¤Îµ¢´Ô¡Ù¤«¤Ê¡×¤È¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎºîÉÊ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ì¥ô¥£¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤êÂç¤¤ÊÀ¼¤Ç¸À¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸½ºß¼«¿È¤¬»£±ÆÃæ¤Î¡Ø¥¹¥¿ー¡¦¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö°ìÈÖ¶á¤·¤¤¡Ø¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¡ÙºîÉÊ¤Ï¤É¤ì¤Ç¤¹¤«¡©ºÇ¤â±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤É¤ì¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ÈÏÃ¤ò¿Ê¤á¤ë¡£¡ÖÀµÄ¾¡¢¡ØÄë¹ñ¤ÎµÕ½±¡Ù¤Ã¤ÆÅú¤¨¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¡¢¡È°ÛÏÀ¤Ê¤·¡É¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ÎÅú¤¨¤Ê¤é¡Ø¿·¤¿¤Ê¤ë´õË¾¡Ù¡×¤ÈÅú¤¨¤Ä¤Ä¡¢¥ì¥ô¥£¤¬ºÇ½ªÅª¤Ë¿ä¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡Ä¡©
¡Ö¤À¤±¤É¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ø¥¸¥§¥À¥¤¤Îµ¢´Ô¡Ù¡£¥Æー¥ÞÀ¤È·Ú²÷¤µ¡¢ËÁ¸±Í×ÁÇ¡¢¿´²¹¤Þ¤ëÍ×ÁÇ¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥Ú¥¯¥¿¥ë¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ó¤«¡¢¼«Ê¬¤Ï¤¢¤Î±Ç²è¤¬¥Ô¥Ã¥¿¥ê¥Ï¥Þ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£±Ç²è´Û¤Ç²¿²ó¤â´Ñ¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¿·¤¿¤Ê¤ë´õË¾¡Ù¤è¤ê¤â¡ØÄë¹ñ¤ÎµÕ½±¡Ù¤è¤ê¤âÂ¿¤¯¸«¤Þ¤·¤¿¡£º£¤À¤Ë¿´¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡Ø¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¡Ùµì3Éôºî¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï±Ê±ó¤ÎÀ»°è¡£Ãæ¤Ç¤âÃæ´Öºî¡ØÄë¹ñ¤ÎµÕ½±¡Ù¤Ï¤½¤Î¥É¥é¥ÞÀ¤ä·Ý½ÑÀ¤Î¹â¤µ¤«¤é¡¢ºÇ¹âºî¤È¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¹â¤¤¡£¡Ø¥¸¥§¥À¥¤¤Îµ¢´Ô¡Ù¤â¥·¥êー¥º¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë½ÅÍ×ºî¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡¢ÉôÊ¬Åª¤Ë¤ä¤äÂ¯¤Ã¤Ý¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¾¯¡¹¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡Ø¥¸¥§¥À¥¤¤Îµ¢´Ô¡Ù¤¬°ìÈÖ¹¥¤¤À¤ÈÁÇÄ¾¤Ë¥×¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥ì¥ô¥£¡£¸½ºß¡Ø¥¹¥¿ー¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¡Ù¤Î»£±Æ¸½¾ì¤Ë¿È¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤ÎÅö»þ¤Î¾¯Ç¯¤Î¼«Ê¬¤¬¡¢´ÆÆÄ¤Î°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È´¶³´¿¼¤¤¤è¤¦¤À¡£¡ÖËÍ¤Ï¡¢¤¢¤Î»þ¤Î¾¯Ç¯¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡£
¡Ø¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¡¿¥¹¥¿ー¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¡Ù¤Ï2027Ç¯5·î28Æü¤ËUS¸ø³«Í½Äê¡£
