新日本プロレス「ワールドタッグリーグ」は１４日の熊本大会で決勝戦が行われ、「ＴＭＤＫ」のザック・セイバーJr.（３８）、大岩陵平（２７）組が辻陽太（３２）、ゲイブ・キッド（２８）組を撃破し、初優勝を飾った。

頂点をかけた大一番は、両チーム一歩も譲らず３０分を超える大熱戦となった。辻のジーンブラスターとゲイブのラリアートを同時に放つ「ＷＡＲ ＢＬＡＳＴＥＲ」を大岩が浴びてしまった大岩だったが、ザックのカットで九死に一生を得る。ゲイブのレッグトラップパイルドライバーもカウント２で返し、執念の粘りを見せた。

再びＷＡＲ ＢＬＡＳＴＥＲを狙われた大岩だったが、辻のジーンブラスターをザックが阻止するとゲイブのラリアートをＴＨＥ ＧＲＩＰ（変型首折り弾）で迎撃。さらに追撃のＴＨＥ ＧＲＩＰを叩き込んで、逆転の３カウントを奪った。

試合後のリング上で大岩は「ＴＭＤＫがＷＴＬ優勝したぞ！ 俺が新日本に凱旋して、約１年と３か月。タイトル取ることもなかったし、みんなの陰に隠れていたかもしれないが、今日ザックとＷＴＬ優勝して、俺はモブじゃない、主人公だ！」と新日本での初タイトルに喜びを爆発させた。

「俺たちＴＭＤＫはまだまだ勢いを止めないし、棚橋（弘至）社長がいなくなった２０２６年１・５以降、俺たちがこのリングの中心になって、新日本プロレスを世界一の団体にしてやる。俺は自分の言葉は曲げねえ、自分のプロレスも曲げねえ。今日ここのリングでやったプロレスこそがＴＭＤＫのテクニカルスタイル、俺たちのプロのレスリングだ」と勝ち誇った若武者が、新時代に突入する団体の未来を担う。