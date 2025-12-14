韓国女優、離婚した18歳下夫と2年も同居中…絶えず喧嘩する姿に「もどかしくなることが多い」

女優でタレントのハム・ソウォンと元夫のジンファが、現在も同居中の生活を公開する。

去る12月13日、韓国で放送されたMBN『気分爽快ショー・トンチミ』の次回予告では、ハム・ソウォンの近況が伝えられた。

この日、ハム・ソウォンは元夫のジンファと離婚して2年が過ぎたが、依然として同居中の日常を公開する。

ハム・ソウォンは、「私もなぜ同じ屋根の下で離婚したのか、本当にわからない。もどかしくなることが多い」と吐露し、2人は同居中も絶えず喧嘩する姿を見せた。見かねた出演者たちは、「娘が心配だ」と憂慮した。

（写真＝MBN）4枚目：左からジンファ、ハム・ソウォン

先立って、ハム・ソウォンとジンファは2017年に18歳差と国の違いを克服し、ゴールインして、話題になった。翌年2人の間には娘が誕生した。

しかし、ハム・ソウォンは2021年3月、番組での“やらせ”疑惑が広がったことによって活動を中断し、その後、2024年8月にライブ配信を通じて、ジンファと2022年12月に離婚したと明らかにした。

しかし、2人は離婚後も約2年間同居を続けていると説明し、離婚を発表しながらも「まだ夫と完全に別れたとは言えないと思う」「ジンファさんと書類上離婚したが、長い時間が過ぎた。将来どうなるか、私も今ここではっきりと言うことはできない。再び書類上どうなるかわからない」と曖昧な言葉を残した。

そんなか、ハム・ソウォンが元夫と同居中の日常を公開し、視線が集中している。彼らの日常は、来る12月20日23時、MBN『気分爽快ショー・トンチミ』で公開される予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ハム・ソウォン プロフィール

1976年6月5日生まれ。1995年の映画『ヘア・ドレッサー』でデビュー。女優活動のほか、歌手として曲も発表している。2018年に18歳下の中国人ジンファと結婚し、バラエティ番組『妻の味』（原題）で日常を公開したことでセレブ夫婦として愛された。しかし番組で紹介された義実家の別荘が宿泊施設だという疑惑、広州の新居が短期のレンタルハウスだとして“やらせ”疑惑が浮上。これを認めて番組から降板すると、以降はお騒がせタレントとしてのイメージが強い。