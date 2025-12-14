テレビ朝日「かまいガチ」が１０日に放送され、お笑いコンビ・かまいたちの山内健司、濱家隆一が出演した。

この日の放送は「キレ王決定戦」。レインボー・ジャンボたかお、ネルソンズ・和田まんじゅう、ジェラードン・アタック西本といった温厚そうなイメージの強いゲストたちを招き「怒ったら怖い真の姿」を競い合った。

審査を務めたＳｉｘＴＯＮＥＳ・高地優吾は、キレたら怖そうなメンバーを聞かれると「やっぱりジャンボさんじゃないですか？」と、高身長で体格のいいジャンボの迫力を推した。ジャンボは「俺、マジ一番キレる奴なんです…」と、穏やかそうな印象とは真逆の告白で共演者たちを驚かせた。

最近、怒りそうになった出来事を聞かれた高地が「煽り運転をされたんですよ。こないだ。キレる体力が面倒くせえなって思っちゃうんですよ」と話すと、ジャンボは「でも、頑張って言わないと！『お前、そのままの人生じゃヤバいよ！』って。（車を降りて）余裕で言います。『君、君、煽っちゃダメだよ？』って」と回想。

濱家から「（自動車の）窓ガラスをゴンゴンっやって？」と聞かれると、ジャンボは「はい。『ヤバいよ！今のままじゃ』って、ちゃんと」と、うなずいていた。