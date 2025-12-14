結婚後はＴＶや映画への出演はほぼなく、昨年１０月に８年ぶりにイベントに登場し「美しい♥」と話題を集めた女優・加藤あいが１２日、４３歳の誕生日を迎えた。

自身のインスタグラムには１３日、「また一つ歳を重ねました 全てが当たり前ではないということを忘れずに 本当に感謝です」「＃みんな ＃心からありがとう」とバースデーケーキのろうそくを吹き消す動画などをアップした。

ドラマ「海猿」などで知られる加藤は２０１３年に結婚。１５年９月に第１子を出産し、現在は３児の母。１４年１月期のＴＢＳ「Ｄｒ．ＤＭＡＴ」以来、連ドラ出演はない。インスタには「２０年前より素敵♥」「２０代から変わらん」などの声が寄せられており、今回の投稿にも、祝福メッセージとともに、「久々に見たけど変わらなすぎてびっくり」「かわらないですね〜綺麗」「ずっと可愛い♥」「相変わらず美しい」「永遠に可愛い♥」「ずっと変わらず綺麗で可愛らしさもあり、美人＆可愛いママ」「憧れです、ほんとに変わらずキレイ」などの声が届いている。