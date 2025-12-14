ガールズグループ・ＭＥ：Ｉが１４日、有明アリーナで、６都市を巡った初アリーナツアー「ＴＨＩＳ ＩＳ ＭＥ：Ｉ」のアンコール公演を開催。１３日との２日間で２万人超のＹＯＵ：ＭＥ（ファンネーム）を動員し、年内最後の単独公演を華やかに締めくくった。

開演前から待ちきれないファンの声援が響く中、一年の感謝を伝えるように２０曲を全力熱唱。ＡＹＡＮＥは「２０２５年、最高だったなって締めくくれる一年にしましょう！！」とあおった。

結成２周年記念日の１６日を目前に、ツアーで駆け抜けた一年をＫＯＫＯＮＡは「本当にあっという間でいろんなことがあった」と感慨。ＭＣではクリスマスにちなんだトークなどで盛り上がり、初のウインターソング「Ｓｗｅｅｔｉｅ」を披露するなど、一足早いクリスマスを感じさせる一夜を届けた。

全員が最後まで笑顔でライブを完走。ＲＩＮＯＮは「駆け抜けてきた俺たち、お疲れ」とおちゃめにねぎらい、「お疲れっていうよりも楽しかったっていう言葉が当てはまる。２０２５年の最高の思い出はこのツアーになった」と続けた。

ＭＩＵは「やっぱりパフォーマンスの場に立つと、本当にこれが生きがいだし、アーティストとしての一番のやりがいだと感じる」とステージに立つ喜びを口に。「できる限り永遠とやっていきたいのでこれからも一緒についてきてくれたらうれしい」と呼びかけた。

またリーダーのＭＯＭＯＮＡは「今だから打ち明けられる」とし、「ＭＥ：Ｉとしての出来事だけじゃなくて笠原桃奈として、正直このツアーを走りきれるかなって思った瞬間があった」と悩んだ胸中を吐露。「ツアーの準備段階でリーダーとしてじゃなくて一メンバーとして、めっちゃ頼りないな、ステージに立つ資格があるのかなと思った」と明かし、「皆に助けられて今も胸がいっぱい。本当に皆ありがとう」と感謝。「メンバー一人一人の背中をずっと支えていきたいし、追いかけていきたい。私たち一人一人を支えてくれる皆さんに感謝したい」と万感の思いで締めくくった。