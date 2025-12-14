【義母の介護「10万円事件」】夫は「仕事で多忙」行けたのは10日後で…？＜第3話＞#4コマ母道場

遠方に住む親が病気で倒れてしまったとき、近くでお世話をしてくれた身内に“お礼として”お金を渡すこともあるでしょう。しかし、もしその行為を怒られてしまったら……！？　よかれと思ってしたことが、思わぬ形で裏目に出てしまう場合もあるようです。

第3話　なかなか行けない



【編集部コメント】

入院中のお義母さんの世話は、近所に住む義妹のチエさんがしてくれているそうです。新幹線で3時間は、すぐには駆けつけられる距離ではありません。多忙なアツシさんがようやくお義母さんのもとへ向かうことになったのは、入院から10日も経った頃のことでした。ありがたいやら申し訳ないやら……マユミさんはチエさんに対し、そんな思いを抱えているようです。

原案・ママスタ　脚本・大島さくら　　編集・井伊テレ子