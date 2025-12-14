¡Ö¥Þ¥Ä¥³²ñµÄ¡×¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¢ÍÆÍÈ¯ÀÆñÄ°¡¦¥á¥Ë¥¨¡¼¥ëÉÂÊ»È¯¢Í¥Æ¥ì¥Ó¤«¤éYouTube¤Ø¡Ä¤Ú¤¨à¤¹¤Ã¤Ô¤óá¶á±Æ¤ËÈ¿¶Á¡ÖÀ¸¤¤Æ¤ë¡Ä!!!¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ë¼Ì¿¿¡×
¡ÖµÙ¤ó¤ÇµÙ¤ó¤ÇµÙ¤ó¤ÇµÙ¤ó¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥Þ¥Ä¥³²ñµÄ¡×¤ÇÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿YouTuber¤ÎºÇ¿·»Ñ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍºÂç¤Ê»³¤òÇØ·Ê¤Ë²Ï¸¶¤Ç¥¸¥ã¥ó¥×¤¹¤ë»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÇYouTuber¤Î¤Ú¤¨¡£¾þ¤é¤Ê¤¤É½¾ð¤Ë¡ÖÀ¸¤¤Æ¤ë¡¢¡¢!!!¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ë¼Ì¿¿¡×¡Ö¶¦´¶²á¤®¤ë¤·É½¾ðºÇ¹â¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼Ì¿¿¤ËÅº¤¨¤Æ¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤±¤É¡¡µÙ¤ó¤ÇµÙ¤ó¤ÇµÙ¤ó¤ÇµÙ¤ó¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤Î¾æ¤òÅÇÏª¤·¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï¡Ö¤Ú¤§¤Á¤ã¤ó¤Î¸ÀÍÕ¡¢¤¤¤Ä¤â¤¤¤Ä¤â¶»¤Ë»É¤µ¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ú¤¨¤Ï¸¶½É¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤Îà¥«¥ê¥¹¥ÞáÅ¹°÷¤Ç¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥Þ¥Ä¥³²ñµÄ¡×(2015Ç¯¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï³èÆ°¤Î¾ì¤òYouTube¤ä¥é¥¸¥ª¤Ë°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÅÙ¡¹ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢22Ç¯7·î¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖÆÍÈ¯ÀÆñÄ°¡¦¥á¥Ë¥¨¡¼¥ëÉÂ¤ÎÊ»È¯¤Ë¤è¤ê¤ªµÙ¤ß¤òÄº¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£