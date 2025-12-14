大竹しのぶ長男・二千翔さん”嫁姑関係”を激白「割と性格が…」 さんまとの食事会も明かす
日本テレビ系恒例バラエティー番組『誰も知らない明石家さんま』の第11弾が、14日に放送（後7：00）。「明石家さんま、息子・二千翔の結婚式へ！」では、二千翔さんが結婚について語っていった。
【写真】幸せそう！さんま、二千翔さんと妻の貴重な3ショット
ひとりの“父”としてのさんまと、さんまを慕う“息子”二千翔さんの間に流れるかけがえのない愛情と信頼に迫る。二千翔さんはVTRで「今年5月29日に結婚しました」と明かすと、プロポーズの言葉について「（相手が）『派手なものは嫌だ』ということで、自宅でバラの花束を渡して『結婚してください』と…」と照れ笑いを浮かべた。
母である大竹しのぶとの「嫁姑問題」については「そこは心配していたんですよ。母もアレなんで（笑）。割と性格が合っているみたいで、仲良くしています。IMALUもかなり、プライベートとかマスコミの方で心配している。さんまさんにも『絶対テレビで言うな』と言ってくれているみたいです」と笑わせた。
さんまとの食事会についても「意外というか、さんまさんから私に連絡が来た、一緒にご飯食べに行こうやって」と回顧。半年前に席が設けられたようで、分厚すぎるご祝儀と豪華なプレゼントが渡されたが、肝心のトークについては、二千翔さんが「いい意味でも悪い意味でもいつも通り（笑）」と声を弾ませていた。
【写真】幸せそう！さんま、二千翔さんと妻の貴重な3ショット
ひとりの“父”としてのさんまと、さんまを慕う“息子”二千翔さんの間に流れるかけがえのない愛情と信頼に迫る。二千翔さんはVTRで「今年5月29日に結婚しました」と明かすと、プロポーズの言葉について「（相手が）『派手なものは嫌だ』ということで、自宅でバラの花束を渡して『結婚してください』と…」と照れ笑いを浮かべた。
さんまとの食事会についても「意外というか、さんまさんから私に連絡が来た、一緒にご飯食べに行こうやって」と回顧。半年前に席が設けられたようで、分厚すぎるご祝儀と豪華なプレゼントが渡されたが、肝心のトークについては、二千翔さんが「いい意味でも悪い意味でもいつも通り（笑）」と声を弾ませていた。