¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÀé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬£±£´Æü¡¢ÊóÆ»ÈÖÁÈ¡Ö£Á£Â£Å£Í£ÁÅª¥Ë¥å¡¼¥¹¥·¥ç¡¼¡×¡Ê£Á£Â£Å£Í£Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Õ¥§¥¤¥¯Æ°²è¤ÎàÈï³²á¤ËÁø¤Ã¤¿¸åÇÚ·Ý¿Í¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢à¥¯¥ÞÈï³²á¤äÀèÆü¤ÎÀÄ¿¹ÅìÊý²ÃÏ¿Ì¤Ê¤É¡¢»ö·ï¤äºÒ³²¤Î¤È¤¤Ë½Ð²ó¤ë¥Õ¥§¥¤¥¯Æ°²è¤òÆÃ½¸¡£¤½¤Î¸«È´¤Êý¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢ÌÂÏÇÆ°²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï¡Ö¥Ü¥±¤Ê¤Î¤«¡¢ËÜµ¤¤Ç¸À¤¦¤Æ¤ó¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¡×¤È»ØÅ¦¡£¡ÖºòÆü¤â¸«¤Æ¤¿¤é¡¢¡Ø¥¤¥«¤«¤é¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡Ù¡Ø³¤¤¬±øÀ÷¤µ¤ì¤Æ¤ë¤¾¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤¬¥¤¥«¤Î¹ü¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¤Ë¡ØÅÜ¤ê¥Þ¡¼¥¯¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤ò£²¤ÄÉÕ¤±¤Æ¡×¤È¥Õ¥§¥¤¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯à¥ß¥¹¥ê¡¼¥Éá¤òÍ¶¤¦Æ°²è¤â¤¢¤ë¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡ÖÃ¯¤¬¸«¤Æ¤â¹ü¤ä¤«¤é¡¢¥Ü¥±¤Ê¤Î¤«¡¢¤³¤Î¿Í¤ÏËÜµ¤¤Ç¥¤¥«¤Î¹ü¤òÃÎ¤é¤º¤Ë¸À¤¦¤Æ¤Ï¤ë¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤Ç¡¢¥³¥á¥ó¥È¸«¤¿¤éËÜµ¤¤ÇÅÜ¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤È¡¢¥Ü¥±¤Ë¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ¡Ø¤À¤¤¤Ö±øÀ÷¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Í¡Á¡Ù¤Ã¤Æ¿Í¤¿¤Á¤È¡ÊÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ë¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿Æ°²è¤¬¤«¤Ê¤êÀºÌ©¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡ÖËÍ¤Ê¤ó¤«Â¾¶É¤Ç¾×·â±ÇÁü¤ÎÈÖÁÈ¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤â¤â¤¦¥Û¥ó¥Þ¤«¤É¤¦¤«Ê¬¤«¤é¤Ø¤ó¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤Èº¤ÏÇ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ°²è¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤·¤Æ¡ÖºòÆü¥±¥ó¥É¡¼¥³¥Ð¥ä¥·¤¬¤¨¤é¤¤Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬ÎäÂ¢¸Ë¤Î¤â¤Î¼è¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¿¤é¡¢Âç·¿¸¤¤¬Íè¤ÆÇØÃæ¤Ë¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¤¹¤´¤¤Ìþ¤ä¤µ¤ì¤ëÆ°²è¡¢Á´Éô¥Õ¥§¥¤¥¯¤ä¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡£¤½¤Ã¤Á¤Î¥Õ¥§¥¤¥¯¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£