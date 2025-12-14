¡Úµð¿Í¡ÛÂçÀª¡¡¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼àÄ¾ÁÊá¤ÎÍýÍ³ÌÀ¤«¤¹¡Ö£±Ç¯ÌÜ¤«¤é¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¡×
¡¡µð¿Í¤ÎÂçÀªÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£±£´Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Â£Á£Ó£Å£Â£Á£Ì£Ì¡¡£É£Î£Ô£Å£Ì£Ì£É£Ç£Å£Î£Ã£Å¡¡£²£°£²£µ¡¡£ó£õ£ð£ð£ï£ò£ô£å£ä¡¡£â£ù¡¡£Á£È£Ó¡¡¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡½¥È¥Ã¥×¥×¥í¤ÎÆ¬Ç¾¤Èµ»½Ñ¤òÆÏ¤±¤ë¥É¥ê¡¼¥à¥³¡¼¥Á¥ó¥°¡½¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢º£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê¡Ê£³£²¡á¥«¥Ö¥¹¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ËÎ×¤ó¤ÀÂçÀª¡££´Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï£¶£²»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢£¸¾¡£´ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£±£±¤Ç£´£¶¥Û¡¼¥ë¥É¡¢£µ£´¥Û¡¼¥ë¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÍ¥½¨Ãæ·Ñ¤®¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê±¦ÏÓ¤Ï¥×¥í¤Ë¤Ê¤êÎ©¤Æ¤Î»þ¤ÏÀèÈ¯¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¥×¥í£±Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥óÁ°¤Ë¼«¤é¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤Æà¥Ç¥Ó¥å¡¼á¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¡£Åö»þ¡¢Åê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤À¤Ã¤¿·¬ÅÄ¿¿À¡»á¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢·¬ÅÄ»á¤È¤È¤â¤ËÁ°µð¿Í´ÆÆÄ¡¦¸¶Ã¤ÆÁ»á¤Î¤â¤È¤ØÄ¾ÃÌÈ½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ÎÍýÍ³¤òÂçÀª¤Ï¡ÖÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëµåÃÄ¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê£±Ç¯ÌÜ¤«¤é¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È·ãÇò¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤Î£´Ç¯´Ö¤Ç¼«Ê¬¤ÎÅêµå¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤Ê¤ÈÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£