イ・ジョンジェ×イム・ジヨン「憎らしい恋」嫌いな俳優を“推し活”？予測不能な展開に注目
【モデルプレス＝2025/12/14】俳優のイ・ジョンジェとイム・ジヨンが主演を務める韓国ドラマ「憎らしい恋」が11月3日より、Prime Videoにて配信を開始。本記事では作品の魅力を紹介する。
【写真】「イカゲーム」俳優×「ザ・グローリー」悪役女優が豪華共演
ブランクを経て奇跡的にトップスターの座に返り咲いた俳優イム・ヒョンジュン（ジョンジェ）。テレビや映画で甘い“ラブストーリーの帝王”になることを夢見ているが、現実は来るオファーのほとんどが刑事役という“刑事専門俳優”だ。
マンネリに陥り初心を失いかけていたある日、政治家の不正を追って芸能部に左遷された元政治部の敏腕記者ウィ・ジョンシン（ジヨン）と出会う。顔を合わせれば喧嘩ばかり、相性最悪の2人だったが、ジョンシンがヒョンジュンの主演ドラマ「優しい刑事 カン・ピルグ」を観たことで事態は急変。あろうことか、ジョンシンは毛嫌いしていたヒョンジュンの“推し活”をすることに。いがみ合いながらも惹かれ合う、予測不能な恋の行方が描かれる。
本作では、世界的ヒット作「イカゲーム」のジョンジェと、「ザ・グローリー 〜輝かしき復讐〜」で悪女を演じたジヨンという、実力派俳優の豪華共演に注目。さらに、脚本は社会現象を巻き起こした「医師チャ・ジョンスク」のチョン・ヨラン氏、演出は「わかっていても」のキム・ガラム監督が担当した。ヒットメーカーたちが贈る、嫌いなはずの相手を推してしまう予測不可能な展開と、そこから生まれるときめきが入り混じったスペシャルなストーリーに目が離せない。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆ドラマ「憎らしい恋」
◆イ・ジョンジェ×イム・ジヨンの豪華共演に注目
