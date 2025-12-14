白血病を公表し、抗がん剤治療に取り組んでいるタレントのネイボールさんが、自身のブログを更新。自身の心境を綴りました。



【写真を見る】【 白血病 】ネイボールさん 「なんであの時、もっと早く病院に行かなかったんだろう…」 ＳＮＳに想い 「この後悔を、前に進む力に変えていく。それが今のパパの覚悟です」





ネイボールさんは「あの頃の自分へ、そして娘へ」と題し、ブログを更新。



続けて「ちょうどこの頃でした。」「2023年12月、身体の調子が一気に崩れた時期。熱はずっと38度以上、全身が痛くて、正直『もう限界だな』と感じていました」と、振り返りました。





そして「▼当時、内出血ではれてた膝」と綴ると、足の写真をアップしました。





ネイボールさんは「それでも仕事や日常を優先して、『そのうち治る』『大丈夫だろう』と自分に言い聞かせていた。」と、投稿。



続けて「今振り返ると、なんであの時、もっと早く病院に行かなかったんだろう…」と、記しました。



そして「後悔の気持ちは正直あります。無理をして、我慢して、強がっていたつもりだったけど、本当はただ怖かったです。」と、綴りました。







ネイボールさんは「ぴーちゃん。パパは格好いいヒーローでもなければ、判断も遅くて、要領もよくない。どうしようもない男です。」「ごめんね。」と、投稿。



続けて「でもね、今はちゃんと生きることを選んでる。君の成長を、妻との時間を、これからの毎日を大事にしたいと思ってる あの頃の自分には戻らない。」「この後悔を、前に進む力に変えていく。それが今のパパの覚悟です。」と、その思いを綴っています。







【担当：芸能情報ステーション】