JR東日本は、2026年の年明けを彩る「初日の出」や、「初詣」向けの臨時列車を運転します。元旦には、銚子や房総方面へ向かう「犬吠初日の出」「外房初日の出」に加え、青梅方面への「武蔵御嶽神社初日の出」を運転。また、成田山や平泉・仙台方面への便利な初詣特急も設定されます。これら注目の臨時列車と、富士山エリアにアクセスしやすいインバウンドにも人気の「富士回遊」の運転情報をまとめて紹介します。

感動の瞬間へ！「初日の出」特急（1月1日運転）

初日の出観賞に向けては、富士山方面の「富士回遊85・84号（富士初日の出号）」、外房方面の「外房初日の出」、犬吠埼方面の「犬吠初日の出1・3号」、多摩エリアの「武蔵御嶽神社初日の出号」を運転します。

富士回遊・外房・犬吠初日の出はE257系（全車指定席）、武蔵御嶽神社初日の出号はE233系6両（全車自由席）。夜明けの時刻に合わせて、現地に到着できるような設定です。

【外房や御嶽神社で初日の出を】

・外房初日の出

新宿3:20発→千倉5:55着（1/1運転）

・犬吠初日の出1号

高尾1:30発→銚子4:08着（1/1運転）

・犬吠初日の出3号

大宮2:15発→銚子5:05着（1/1運転）

犬吠埼の灯台と日の出 （写真：銚子市観光協会）

・武蔵御嶽神社初日の出号

立川2:15発→御嶽2:57着

御嶽3:07発→立川3:49着

立川3:59発→御嶽4:41着

御嶽4:52発→拝島5:23着（1/1運転）

新年の祈願へ 成田山や平泉寺への「初詣」特急

JR東日本エリアの初詣向けには、成田山新勝寺への直通「開運成田山初詣」を青梅、八王子、栃木、群馬の各方面に加え、武蔵野線・府中本町駅からも運転します。

車両はE257系（5両または9両、全車指定席）とE653系（7両、全車指定席）で、参拝に間に合う到着と、無理のない帰りの時間帯に合わせたダイヤということです。

【首都圏・北関東発着の初詣臨時列車】

・開運成田山初詣 青梅号

青梅8:23発→成田10:36着／成田15:04発→青梅17:22着（1/10運転）

・開運成田山初詣 八王子号

高尾8:35発→成田10:36着／成田15:04発→高尾17:01着（1/11運転）

・開運成田山初詣 栃木号

宇都宮8:26発→成田11:07着／成田15:04発→宇都宮17:47着（1/10・18運転）

・開運成田山初詣 群馬号

前橋9:25発→成田12:07着／成田15:59発→前橋18:57着（1/11・17運転）

・開運成田山初詣 武蔵野号（府中本町発）

府中本町9:15発→成田11:07着／成田15:28発→府中本町17:19着（1/12運転）

【仙台発着平泉への初詣臨時列車】

東北エリアでは、「平泉仙台初詣号」を設定し、キハ110系3両（一部指定席）で運転します。行きも帰りも動きやすい時間帯に合わせ、混雑を避けやすい座席構成としています。

・平泉仙台初詣号

仙台23:35発→平泉0:54着／平泉3:03発→仙台4:30着（12/31〜1/1運転）

冬の絶景・富士山へ「富士回遊」

特急 富士回遊号は、新宿〜河口湖間をJR中央線・富士急行線を直通で結んでいます。通常の運行便に加え、元旦には下記の臨時列車が運転されます。

・富士回遊85号（富士初日の出号）

新宿4:13発→河口湖6:17着（1/1運転）

・富士回遊84号（富士初日の出号・復路）

河口湖15:38発→新宿17:42着（1/1運転）

「特急 富士回遊」は、毎日、新宿から河口湖までを直通で結んでいます。運転時刻や料金は、富士急行のWebページでご確認ください。

富士山 （写真：PIXTA）

「初日の出や初詣など、新年の特別なイベントに合わせた臨時列車。乗り換えなしで目的地へ直行できる快適さは、特急列車ならではの魅力ですが、人気列車は早めに満席になる可能性あります。このような列車も利用しながら、2026年の旅初めを計画してみてはいかがでしょうか。

（写真：PIXTA）