インカレ女子は東京医療保健大学が白鷗大学を下し3年ぶり7回目の優勝…大脇晴が33得点の大暴れ
12月14日、『第77回全日本大学バスケットボール選手権大会』女子の決勝、3位決定戦が行われ、東京医療保健大学が76－73で白鷗大学を下し優勝を果たした。
今年度の『第75回関東大学女子バスケットボールリーグ戦』でも全勝優勝を飾っている東京医療保健大学。準決勝までの3戦でも全て90点以上の得点で対戦相手を突き放してきた。
昨年王者の白鷗大学と相まみえた決勝戦。8点リードで迎えた後半に白鷗大学の追い上げにあうが、大脇が圧巻の33得点9リバウンド、ロージョバが16得点15リバウンドのダブルダブルとインサイドで競り勝ち3年ぶり7度目の優勝を飾った。
3位決定戦では早稲田大学と筑波大学が激突。ゲームハイの19得点を挙げた朝比奈あずさ擁する筑波大学が67－52で勝利を収めている。
■試合結果
・決勝戦
東京医療保健大学 76－73 白鷗大学
東京医療｜29｜16｜13｜18｜＝76
白 鷗｜25｜12｜20｜16｜＝73
・3位決定戦
早稲田大学 52－67 筑波大学
早稲田｜21｜14｜11｜6 ｜＝52
筑 波｜19｜15｜15｜18｜＝67