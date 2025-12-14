12月14日、『第77回全日本大学バスケットボール選手権大会』女子の決勝、3位決定戦が行われ、東京医療保健大学が76－73で白鷗大学を下し優勝を果たした。

今年度の『第75回関東大学女子バスケットボールリーグ戦』でも全勝優勝を飾っている東京医療保健大学。準決勝までの3戦でも全て90点以上の得点で対戦相手を突き放してきた。

昨年王者の白鷗大学と相まみえた決勝戦。8点リードで迎えた後半に白鷗大学の追い上げにあうが、大脇が圧巻の33得点9リバウンド、ロージョバが16得点15リバウンドのダブルダブルとインサイドで競り勝ち3年ぶり7度目の優勝を飾った。

3位決定戦では早稲田大学と筑波大学が激突。ゲームハイの19得点を挙げた朝比奈あずさ擁する筑波大学が67－52で勝利を収めている。

■試合結果



・決勝戦



東京医療保健大学 76－73 白鷗大学



東京医療｜29｜16｜13｜18｜＝76



白 鷗｜25｜12｜20｜16｜＝73

・3位決定戦



早稲田大学 52－67 筑波大学



早稲田｜21｜14｜11｜6 ｜＝52



筑 波｜19｜15｜15｜18｜＝67