劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』2026年4月公開！萩原千速のバイクアクションに「4DXで見たい」の声、萩原研二＆松田陣平との因縁にも注目
劇場版『名探偵コナン』第29弾のタイトルが『名探偵コナン ハイウェイの堕天使(だてんし)』に決定し、2026年4月10日(金)に公開されることが明らかになった。原作者・青山剛昌さん描き下ろしのティザービジュアルと、神奈川県警の萩原千速が壁面を駆け上がる衝撃的なバイクアクションを収めた特報映像が解禁され、ファンから「4DXで見たら楽しそう」「千速さん推しとしてはまじで最高」と期待の声が上がっている。
【画像】白バイにまたがる萩原千速とコナン。天使の羽を背負った「ANGEL」と炎の中の反転した文字が印象的な「エンジェルビジュアル」
■横浜を舞台に“風の女神”vs“黒き堕天使”の史上最速バトルが開戦！
舞台は横浜・みなとみらい。コナンと蘭、園子、小五郎がバイクの祭典「神奈川モーターサイクルフェスティバル」に向かう途中、突如として車の上を飛び越える謎の“黒いバイク”が出現。それを追うのは、蘭が思わず「風の女神様」と称した神奈川県警交通機動隊の萩原千速だった。しかし激しいカーチェイスの末、千速のバイクは大破し、あと一歩のところで取り逃がしてしまう。
フェス会場では最新技術を搭載した白バイ「エンジェル」がお披露目されるが、暴走バイクは都内にも出現し警視庁の追跡をも振り切ってしまう。その車体が「エンジェル」に酷似していることから、黒いエンジェル--「ルシファー」と呼ばれることに。犯人の正体と目的は謎に包まれたまま、千速の脳裏にはなぜか殉職した弟・萩原研二と、その同期・松田陣平の記憶がよぎっていく。
■壁面を駆け上がる！劇場版初登場・萩原千速のド派手なバイクアクション
解禁された30秒の特報映像は、冒頭から圧巻のバイクアクションで幕を開ける。千速が白バイの前輪を持ち上げて加速し、道路脇の壁面を駆け上がる離れ業は、まさに「風の女神」の名にふさわしい。映像を見たファンからは「カーチェイス系になるのか。これは4DXで見たら楽しそう」「日本中に知れ渡ってしまう…萩原千速さんの魅力が…」「沢城みゆきさん、峰不二子の時もそうだったけど、どこまでもバイクに似合うイイ声すぎる」と興奮の声が相次いでいる。
■殉職した萩原研二と松田陣平が物語の鍵を握る？謎深まるビジュアル
青山剛昌さん描き下ろしのティザービジュアル中央には、白バイにまたがる千速とコナンの姿が。その後ろには、バイク乗りという共通点を持つ高校生探偵・世良真純と、日々千速に振り回されてばかりの神奈川県警・横溝重悟警部も配置されている。
さらに注目すべきは、上部に描かれた殉職した萩原研二と松田陣平の存在だ。特報映像にも登場する2人のツーショットと「11月7日」のカレンダーは、まさに2人の命日を示している。すでに亡くなっている彼らが今回の事件とどうつながるのか--2人に挟まれるように描かれた堕天使のシルエットも、何かを暗示しているかのようで意味深だ。
同時に解禁された「エンジェルビジュアル」では、まるで天使の羽を背負ったかのような「ANGEL」の文字と、燃えさかる炎の中に浮かび上がる反転した「ANGEL」の文字が印象的に対峙している。風の女神・千速と黒き堕天使「ルシファー」--光と闇、善と悪の激突を予感させる構図は、これまでのシリーズとは一線を画す激しいバトルを期待させる。
風の女神VS黒き堕天使--横浜の地で巻き起こる史上最速のバトルを、ぜひ大スクリーンで体感してほしい。
劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」
原作：青山剛昌
監督：蓮井隆弘
脚本：大倉崇裕
音楽：菅野祐悟
キャスト：高山みなみ(江戸川コナン) 山崎和佳奈(毛利蘭) 小山力也(毛利小五郎) 沢城みゆき(萩原千速) 三木眞一郎 (萩原研二) 神奈延年(松田陣平)
アニメーション制作：トムス・エンタテインメント
製作：小学館/読売テレビ/日本テレビ/ShoPro/東宝/トムス・エンタテインメント
配給：東宝
(C)2026 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会
