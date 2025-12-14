元テレビ朝日アナウンサーで現在フリーでTBS系「ニュース23」の女性キャスター小川彩佳（40）が14日、TBSラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」（日曜午後1時）に生出演。女優田中みな実（39）が青学大時代に同じサークルの後輩だったことを明かした。

小川の憧れていた人について質問をしていた流れで、青山学院大時代に同じ世代だった人物について爆笑問題田中裕二が「85年生まれだから…だから、江藤愛ちゃん、田中みな実ちゃんとかと一緒ぐらいに青学に通っていたってことね？」と聞いた。小川は「あっ、そうです、そうです。（世代は）かぶってましたね」と話した。

太田光は「田中みな実とか話、合わなそうだな」と話した。小川は「いい後輩でしたよ。同じサークルだったんです」と田中とサークルが一緒だったことを告白した。太田から「何サークル？」と問われて、「テニス、テニスでした」と話して「ちゃんと真面目にテニスもやるサークルでした」と語った。太田が「チャラいよね」と突っかかってきたが「チャラくない」と受け流すように否定。田中から「田中みな実から小川さんの話、1回も聞いたことない」と話すと、小川は「だから2期下かな…いや1期か」と記憶をまさぐった。

田中と江藤は青学大で同期生だったが、田中が「愛ちゃんが85年生まれだけど1浪しっていうのがあったから」と話した。太田が「当時はけっこう交流…話したりしてた？」と聞くと小川は「いや、ほとんどないですけれども」と話すと太田は「同じサークルだったのに？」と疑問も投げつけた。小川は「同じサークルですけど、ほとんどない、っていうもおかしい。でも、先輩後輩はきっちりしていたので、敬っていただいた…雰囲気で接していただいた」とくちごもりながら話した。太田は「なんか奥歯に何か挟まっているような」といぶかしがった。

すると小川は「年賀状なんかキッチリと書いてくれる」と続けた。太田は「あの子はマメなんだ」と話すと田中も「年賀状とかバレンタインとか…しかも字がうまい」と田中みな実をほめちぎった。小川も「そうなんですよ。心を込めてね」と話した。田中は「心はこもってつかどうか分からないけど字はうまい」と心と字のうまさは別と語った。