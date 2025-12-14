プロ野球・楽天の藤平尚真投手が14日、自身のSNSを更新。沖縄での自主トレの様子を明かしました。

自らのインスタグラムで短い動画を公開した藤平投手。動画にはゴルフやテニスに取り組む様子が収められています。この理由として藤平投手は「軽い運動をして体を休めると、トレーニングや野球の練習に入りやすい」と紹介。おととしぐらいから積極的にこういったスポーツも取り入れていることを明かします。

さらにゴルフでは集中力を高めることができ、スイングの動きで全身の筋肉を刺激できるという利点も紹介。テニスも緩急をつけて動くことでバランス感覚を刺激できるといいます。この動画で紹介されたテニスのお相手は、先日結婚を発表した愛妻。楽しげな会話も含まれており、充実したオフの様子をのぞかせました。

藤平投手は2016年ドラフト1位で横浜高から楽天に入団。侍ジャパンにも度々選出されるなど躍動を続けています。9年目を迎えた今季は、キャリアハイとなる62試合に登板。2勝2敗、21ホールド、12セーブ、防御率2.11をマークしました。