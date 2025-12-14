¡Ú¿·ÆüËÜ¡ÛEVIL·ã¹â¡¡NEVER£¶¿Í¥¿¥Ã¥°³Í¤ê¼ºÇÔ¡õ¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¤ÈÂçÍðÆ®¡Ö¤Õ¤¶¤±¤ó¤Ê¤è¡¢¥¯¥½¥¬¥¤¬¡ª¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£±£´Æü¤Î·§ËÜÂç²ñ¤Ç¡¢£Î£Å£Ö£Å£ÒÌµº¹ÊÌµé²¦¼Ô¤Î£Å£Ö£É£Ì¤¬£²£°£²£±Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ½ÀÆ»ÃË»Ò£±£°£°¥¥íµé¶â¥á¥À¥ë¤Î¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¡Ê£²£¹¡Ë¤ÈÂçÍðÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡¶Ë°·³ÃÄ¡Ö¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¡¼¥Á¥ã¡¼¡Ê£È¡¥£Ï¡¥£Ô¡Ë¡×¤òÎ¨¤¤¤ë£Å£Ö£É£Ì¤ÏÍèÇ¯£±·î£´ÆüÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç¡¢Æ±»î¹ç¤¬¥×¥í¥ì¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤È¤Ê¤ë¥¦¥ë¥Õ¤È¤Î£Ö£±Àï¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÂç²ñ¤Ç¤ÏÀ®ÅÄÏ¡¡õ£Ó£Á£Î£Á£Ä£Á¤È¤Î¥È¥ê¥ª¤Ç¡¢£Î£Å£Ö£Å£ÒÌµº¹ÊÌµé£¶¿Í¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¤ÎÌðÌîÄÌ¡õ£Ù£Ï£È¡õ¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¦¥ï¥È¤ËÄ©Àï¡£ÍèÇ¯£±¡¦£´¤Ç³«ºÅ¤¬·èÄêºÑ¤ß¤ÎÆ±²¦ºÂ¤ò¤«¤±¤¿¥È¥ë¥Í¡¼¥É¥é¥ó¥Ü¡¼¤ÎË¸³²¤òÁÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡£È¡¥£Ï¡¥£Ô¤ÎÌÌ¡¹¤ò¼¡¡¹¤ÈÍðÆþ¤µ¤»¤Æ¥ê¥ó¥°¾å¤òÌµË¡ÃÏÂÓ¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¶â´ÝµÁ¿®¤ò¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ë¸«Î©¤Æ¥Ù¥ë¥ÈÃ¥¼è¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¬¡¢ÅöÁ³Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤â¤Ê¤¯Ìµ¸ú»î¹ç¤Ë¡££È¡¥£Ï¡¥£Ô¤¬°ú¤¤¢¤²¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ë¥Þ¡¼¥Æ¥£Àõ¸«¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤È¤È¤â¤Ë¥¦¥ë¥Õ¤¬¸½¤ì¤Æ¡¢ºÆ»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎºÛÄê¤ËÉÔÉþ¤Ê£Å£Ö£É£Ì¤Ï¥¦¥ë¥Õ¤ÈÍðÆ®¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£ºÆ»î¹çÁ°¤Ë¥¦¥ë¥Õ¤Ï£È¡¥£Ï¡¥£Ô¤Î¥»¥³¥ó¥É¿Ø¤È¤È¤â¤ËÂà¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢²¦ºÂÀï¤¬¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÂç¹Ó¤ì¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤ÈºÆÅÐ¾ì¡£Àè¤Ë»î¹ç¤Ë²ðÆþ¤·¤¿£²ÂåÌÜ¥Ç¥£¥Ã¥¯Åì¶¿¡Ê£Ó£È£Ï¡Ë¤ò¥¹¥ê¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÊá¤é¤¨¤Æ¡¢£È¡¥£Ï¡¥£Ô¤ÎÈÚ¹Ô¤òÁË»ß¤·¤¿¡£
¡¡·ë²ÌÅª¤Ë»î¹ç¤Ï£Ó£Á£Î£Á£Ä£Á¤¬£Ù£Ï£È¤Î¼ó¸Ç¤á¤Ç£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤ï¤ì£È¡¥£Ï¡¥£Ô¤¬ÇÔÀï¡£¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬£Å£Ö£É£Ì¤À¡£·èÃå¸å¤Î¾ì³°¤Ç¥¨¥ë¥Ü¡¼¤Î±þ½·¤ò·«¤ê¹¤²¡¢Î¾¼Ô¤¬¥ä¥ó¥°¥é¥¤¥ª¥ó¤¿¤Á¤Ë²¡¤µ¤¨¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤À¤ì¹þ¤à¡£
¡¡¥¦¥ë¥Õ¤¬¡Ö¥Æ¥á¡¼¡¢¤Õ¤¶¤±¤ó¤Ê¤è¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤¹¤ë¤È£Å£Ö£É£Ì¤â¡Ö¥ª¥á¡¼¤¬¤Õ¤¶¤±¤ó¤Ê¤è¡£¥¯¥½¥¬¥¤¬¡ª¡×¤È·ã¹â¡£¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³Ð¤¨¤È¤±¤è¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ä¥¦¥ë¥Õ¤ËÂÐ¤·¡¢£Å£Ö£É£Ì¤¬¡Ö¥ª¥á¡¼¤¬³Ð¤¨¤È¤±¡ª¡¡¤Õ¤¶¤±¤ó¤Ê¡¢¥³¥é¡ª¡×¤È¶«¤Ó¤Ê¤¬¤é¹µ¼¼¤Ø¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£