Image: meanswhile

「今度こそは…！」「やっと見つけたバッグの最適解！」と思っても、使っていくうちになんか違うって感じちゃう。

そんな悩ましいバッグ選びも、もう終わりにしたい。とはいえ、ひとつで賄うのは至難の業なので、間違いないバッグを3つ紹介します。

機能的ロールトップ×タフな軽量素材

Image: meanswhile

ロールトップの弱点を攻略し、軽量でタフな高機能素材という万能ぶりなバッグとしておすすめしたいのが、meanswhile（ミーンズワイル）の新作｢UltraWeave™ “Core”｣。

ロールトップ（口をくるくる巻いて閉じる）構造のため、気密性が高く防水性にも優れており、荷物の量に合わせて容量を調節できる柔軟さまで兼ね備えています。

ロールトップの大きな弱点のひとつに「メイン気室にアクセスしづらい」という点があります。そこで、｢UltraWeave™ “Core”｣は、メイン気室に直接アクセスできるファスナーを配置。バックを完全に開けずともPCや書類を取り出すことが可能です。

また、フロントポケットの構造にも工夫が。フロントポケットは、6つの小ポケットに仕切られており、すっきりと整理できます。

Image: meanswhile

素材に採用されている｢UltraWeave™」も鉄の15倍の強度を誇る超軽量素材となっており、タフさについても安心です。

機能的で使いやすいロールトップのバッグ、間違いない選択肢のひとつと言えるのではないでしょうか。

重さ420gで、強度は鉄の15倍。ロールトップの課題を克服したバックパック

スタイリッシュな機能的カメラバッグ

Image: MONOLITH

MONOLITH（モノリス）の｢SHOOTING TOTE PRO｣は、スタイリッシュな見た目ながら、ユーザビリティにも優れたカメラバッグ。

前モデルも十分に機能的だったバッグですが、1年の時を経て、さらに使いやすく進化しました。今回のアップデートでは携行時の操作性と安定性を徹底的に見直した仕上がりとなっています。

レンズを収納するポケットは、前モデルよりも深さが増すよう再設計。レンズ収納時の遊びが抑えられ、収まりの安定性が向上しています。

Image: MONOLITH

また、フロントポケットとメインポケットの開口部バックルもアップデート。個別の開閉だけでなく、バッグ全体を一括でホールドできる構造に変更されています。

ショルダーストラップの幅は、前モデルから5mm太くなりました。体に直接当たる部分の安定感が増し、精密機器の持ち運びにも安心感があります。

ルックスもクールで機能的なバッグ、SHOOTING TOTE PRO。フォトグラファーにはうってつけのカバンであることは言わずもがなですが、カメラを収納せずともトートバックとしても優秀ですよ。

神は細部に宿る。絶妙な4つのアップデートで魅力が増し増しになったカメラバッグ

腰巻ミニマルバッグというアプローチ

Image: ハナサキ

meanswhile（ミーンズワイル）の｢ULTRAWEAVE™ MINIMAL BODY BAG（CARBON BLACK）｣は、腰回りに装着するミニマルなバッグ。

必要最低限の小物類だけなら、非常にスマートに収納できます。重さもわずか50gと軽量なのもうれしいポイント。ランニングなどにピッタリな仕上がりとなっています。

また、小さいながら収納パワーがある点も特徴。収納したい物のサイズや量によってバッグ自体のサイズが拡張されるエキスパンダブルデザイン（蛇腹のようなデザイン）が採用されており、見た目以上の収納力があるんです。

Image: meanswhile

さらに、外側にはD輪が付属しており、カラビナを引っ掛けて鍵をぶら下げるなんてこともできるようになっています。

中にカイロなどを入れれば「お腹まわりを温める」ための防寒対策としても使用可能。拡張性がある点も本製品の強みと言えますね。

コンパクトで使いやすいこのバッグ、活躍するシーンの幅も多そうです。

やっと叶った…。手ぶらスタイルを実現するわずか50gのバッグ