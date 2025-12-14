26万回以上視聴されているのは、大雪の日に現れたという大きな猫の姿。車の下で雪がやむのを待っている様子に、視聴者からは「お外は雪が積もって寒いよね」「過酷な猫生を送ってきたのでしょうね」と憐れむ声が集まっていました。

【動画：『大雪の日』助けを求めるように現れた『大きな野良猫』→家の中に入れてあげると…1か月後の『泣ける光景』】

あまりにも過酷な環境

Instagramアカウント「３匹のキジトラ」に投稿されたのは、大雪の日に車の下に潜んでいたキジトラ猫の姿。からだは大きく、顔つきも険しいことから、長く外で暮らしていたように見えたといいます。

投稿主さんは、ひとまずごはんを食べさせたとのこと。それでもやはり寒そうなのがかわいそうで、玄関に段ボールハウスを用意してあげたそうです。その次には、もっと暖かい発泡スチロールハウスをつくり、湯たんぽも入れてあげたのだとか。

また大雪の予報が…

投稿主さんのお手製ハウスのおかげで、キジトラくんは暖かく過ごせたはず。とはいえ、すぐにまた大雪の予報が…。投稿主さんは放っておけず、今度はおうちに入れてあげることにしたそうです。

外での暮らしが長い猫は警戒することも考えられましたが、キジトラくんは険しい顔のまま入ってきたとのこと。暖かい環境はキジトラくんにとってありがたかったようですが、まだ緊張しているのかなかなかトイレができなかったそう。

キジトラ3きょうだいに

しかし、1か月も経つ頃には、おうちをうろうろしたり、先住猫たちと並んでごはんを食べたりできるほどには慣れたとのこと。投稿主さんのおうちにいる「アイちゃん」と「サブレちゃん」も、実は同じキジトラ。柄がそっくりな3匹が揃ったといいます。

キジトラくんはマヌルネコに似ているからか「マヌルくん」と名づけられ、アイちゃんとサブレちゃんより大きいことから「マヌルおじさん」と親しまれているのだとか。3匹は今ではすっかり仲良しなのだそうです！

少しずつおうちに迎え入れられ、人のぬくもりに触れたマヌルくんは、視聴者から「もう幸せなにゃん生」「長生きしてね」「幸せになぁれ！！」などのエールが送られていました。

Instagramアカウント「３匹のキジトラ」には、仲良しの3匹が紡ぎ出す微笑ましい日常が綴られていますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「３匹のキジトラ」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。