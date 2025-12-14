ジュディ役･上戸彩登場！大阪市中央公会堂／ディズニー映画『ズートピア２』プロジェクションマッピング

2025年12月14日（日）、映画『ズートピア２』の日本公開を記念して、大阪市中央公会堂で開催されたプロジェクションマッピング初回上映セレモニーを開催。

今回の上映は、大阪・光の饗宴「OSAKA光のルネサンス2025」の一環として実施される特別プログラム。

映画のキャラクターたちが大阪市中央公会堂の壁面いっぱいに登場し、幻想的な映像体験が実現しました。

大阪市中央公会堂／ディズニー映画『ズートピア２』プロジェクションマッピング

開催期間：2025年12月14日（日）から12月25日（木）まで ※12日間

開催時間：17時から21時まで ※12分毎に約2分間上映

開催場所：大阪市中央公会堂東側正面

上戸彩さんがジュディへの想いを語るスペシャルトーク

初回上映セレモニーには、日本語吹替版でジュディ役を務める上戸彩さんが登壇！

続編への想い、そして“ズートピアの魅力”について語ってくださいました。

日本での大ヒットと9年ぶりのジュディ役

『ズートピア2』は、海外公開後に日本で公開され、記録を叩き出す大ヒットとなっています。

上戸さんは、主人公であるうさぎの警察官ジュディの声を9年ぶりに演じました。

9年のブランクがありましたが、上戸さんは「もう一回一からジュディの声を作る気持ちでやりました」と語りました。

ジュディは、皮肉屋だが根は優しいキツネのニックとバディを組んでいます。

ジュディの魅力について、上戸さんは「一生懸命な方って、やっぱ応援したくなりますよね。時々ドジをしてしまうけども、彼女らしく一生懸命に前しか見ない、こう突き進むっていうのが彼女の魅力じゃないかなって思います」と語りました。

新たな謎と豪華声優陣

今作では新キャラクターが増え、豪華声優陣が多数参加しています。

前作は哺乳類が住むズートピアでしたが、今作では「爬虫類のヘビが現れる」というのがズートピア最大の謎というお話になります。

上戸さんのお気に入りのキャラクターは、ナマケモノのフラッシュです。

前作では運転免許センターの受付のシーンで登場していましたが、今作では「かっこいい姿をしている」と明かし、ファンがものすごく多いキャラクターだと紹介しました。

観客へのメッセージ

上戸さんは、映画には「自分らしく生きていくってどういうことなんだろう」「真のパートナーってどうやって見つけるんだろう」といったヒントが込められていると述べました。

「小さいお子さんが「可愛いね」って見られる映画でもあれば、大人の方は本当に心に突き刺さるメッセージもすごく込められていると思います。年末年始はぜひ『ズートピア2』で楽しんでください。」

大阪市中央公会堂が『ズートピア２』の世界に！圧巻のプロジェクションマッピング上映

続いて行われたプロジェクションマッピング上映では、劇中歌「Zoo」にあわせて、映画の世界観にインスパイアされたキャラクターたちが登場。

大迫力の映像と音楽、そして大阪市中央公会堂の歴史ある建築美が融合し、まるでズートピアの街に迷い込んだような感覚に。

子どもから大人まで夢中になる華やかな演出が見どころです。

この上映プログラムは、12月25日（木）までの12日間、毎日17時〜21時の間に12分ごとに上映されます。

まだまだ続く“ズートピア化”！全国へ広がるムーブメント

『ズートピア２』では、“日本全国ズートピア化計画”として各地で様々な施策が展開中。

本イベントのように、実在の場所と映画の世界が融合することで、ファンにとっても映画の楽しみが広がる、素敵な体験が生まれています。

大阪市中央公会堂近隣の中之島公園バラ園東側では、ズートピアをテーマにしたクリスマスツリーも展示されています。

映画は現在大ヒット上映中。

日本でも初日から興行収入・動員ともに過去作を大きく上回るスタートを記録し、まさに“ディズニー・アニメーションの最高傑作”との呼び声も高まっています。

大阪市中央公会堂／ディズニー映画『ズートピア２』プロジェクションマッピングの紹介でした。

ディズニー・アニメーション映画『ズートピア２』作品紹介

原題：Zootopia2

全米公開：2025年11月26日

配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン

監督：ジャレド・ブッシュ(「ズートピア」、「モアナと伝説の海２」)

バイロン・ハワード(「ズートピア」、「塔の上のラプンツェル」)

オリジナル・サウンドトラック：ウォルト・ディズニー・レコード

日本版声優：上戸彩、森川智之、下野紘、江口のりこ、山田涼介、梅沢富美男、三宅健太、DreamAmi、郄嶋政宏、水樹奈々、柄本明、高橋茂雄（サバンナ）、熊元プロレス（紅しょうが）、高木渉、山路和弘、ジャンボたかお（レインボー）

“もふもふなのに深いメッセージ”で社会現象を巻き起こしたディズニー映画『ズートピア』の最新作。

動物たちが人間のように暮らす夢の都市“ズートピア”。

頑張り屋なウサギの警察官・ジュディと、皮肉屋だけど根はやさしいキツネのニックは、憧れの捜査官バディとして事件に挑んでいた。

ある日、ズートピアにいないはずのヘビのゲイリーが現れたことで、その誕生の裏に隠された驚くべき秘密が明らかに。

なぜ、この街には哺乳類しかいないのか？ヘビたちが姿を消した理由とは？

ズートピア最大の謎を前に、正反対なジュディとニックの絆が試される―。

© 2025 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

