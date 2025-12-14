２．５次元アイドルグループ「すとぷり」の莉犬（りいぬ）が１４日、神戸・ポートアイランドの神戸ワールド記念ホールでワンマンライブ「言ノ葉ワンダーランド ＬＩＶＥ ｉｎ 神戸ワールド記念ホール」を開催した。

大好評だった８月の東京・日本武道館の追加公演で、１３日からの計２デイズ３ステージ。前日は神戸名物の中華料理を楽しんだといい「きのう中華食べたんだから。ホイコーローがなくて（メンバーの）るぅとくんが悲しんでた。『ホイコーローないんですか…』って言ってた。チンジャオロース食べてた。ヒャハハ！」と大はしゃぎ。４曲目の「最強☆最推しセンセーション！！」を前に「みんな、これからも俺のこと推してくれる？」とカワイく自らの人さし指で頬を突くと、客席を大絶叫に導いた。

アンコールを含め２４曲。一部は、るぅととともに歌唱した。８月に発売した自身３作目のフルアルバム「言ノ葉ワンダーランド」収録曲を中心に、２７年間の歩みをミュージカル調で表現。１６曲目の「光」の場面では、この公演のためにマスターしたギターの演奏も披露し、客席から「頑張れ！」の声も飛んだ。「俺を選んでくれて、俺を好きになってくれて。なかなかライブに行くっていうことって簡単じゃないの思ってて。そんなライブに行くっていう一歩を踏み出してくれたこと、そして今こうして一緒にいれることが何よりもうれしいです。いつもありがと！」とリスナー（ファンの名称）に感謝した。

ラストはリスナーと一緒に記念写真を撮影した。かけ声を客席に募ったところ「サイコーベ（最神戸）？ サイコーベいいね」ということで採用。「言ノ葉ワンダーランド、サイコーベ！」と声をそろえた。そして「君に会えて本当にうれしかったです。ありがとうございました！」と約２時間のステージを終えた。２０２６年に「すとぷり」として結成１０周年を迎えるのを前に、メンバーそれぞれの活動が続いた２０２５年。今後「すとぷり」のワンマン公演は、来年１月３、４日に「ころん」がさいたまスーパーアリーナで、同２月２８日と３月１日に「るぅと」が国立代々木競技場第一体育館で実施する。