ボートレース江戸川の「スカパー！・JLC杯ルーキーシリーズ第23戦」は14日、最終日12Rで優勝戦が行われ、1号艇の竹下大樹（26＝福岡）が一気のイン速攻。昨年8月の桐生一般戦以来、通算3回目の優勝を飾った。2着は水谷理人、3着は藤田俊祐が入った。

初の優勝戦1号艇のプレッシャーに打ち勝った。ヒーローは「緊張して具合が悪かった。仕上がり的にギリギリでしたが、今節はスタートがしっかり見えていた」と安堵（あんど）の表情。自信を持って踏み込んだコンマ09のトップスタートが逃げ完勝劇を呼び込んだ。

来年はからつ九州地区選（26年1月30日〜2月4日）、若松73周年記念（同2月15〜20日）とG1の斡旋が入っている。「ただ参加するだけでは嫌。やるつもりで行きますよ。記念での予選突破が目標ですね」と力強く締め、さらなる飛躍を誓った。

◇竹下 大樹（たけした・だいき）1999年（平11）2月13日生まれ、福岡県出身の26歳。福岡支部の121期生。2017年11月2日に福岡でデビューし、19年4月8日の福岡で初勝利。昨年3月27日の江戸川で初優勝を飾った。主な同期は沢田尚也、高橋竜矢ら。1メートル70、血液型A。