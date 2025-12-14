「プロレス・東京女子」（１３日、バンコク）

団体史上初めてタイで大会が行われ、プリンセス・オブ・プリンセス王者の渡辺未詩が地元プロレス団体ＳＥＴＵＰの女子エース、マッチャを退け３度目の防衛に成功した。

地元の声援を背にマッチャはショルダータックルを敢行。場外戦では観客席のイスに放り投げるも、鉄柱にぶつけられる反撃を受けた。リングに戻ると、渡辺の髪をつかんで投げ、低空クロスボディを見舞った。

渡辺はバックブリーカーからジャイアントスイングでぶん回し、エルボーの応酬から、チョップ連打を受ければ、すかさずダブルハンマー連発で反撃。マッチャのジャーマン、バックドロップをカウント２でしのぎ、最後はレーザービームから旋回式ティアドロップで激闘を制した。

渡辺は「マッチャが大切に思っているタイで、お互いのＬＯＶＥをぶつけ合えて本当によかったです！タイ・バンコク、初めてのＴＪＰＷの大会、たくさんみんなが来てくれて、配信でも見てくれてとってもうれしいです！コップンカー（ありがとう）」とマイク。

出場全選手がリングに上がり、渡辺が「みんなＴＪＰＷのこと、ＳＥＴＵＰのこと好きかー？」と言えば、マッチャが「チョープ（好き）！」と叫び、大団円で初のタイ大会を締めくくった。

バックステージでマッチャは「ごめんなさい。タイトルマッチで負けてしまいました。だけど今日はタイのプロレス業界にとっては、とても大きな勝利です。日本以外の東南アジア、タイで初めて女子だけのプロレス興行を実現できたのだから。また渡辺未詩と試合をしたい。いつか彼女に勝利して、プリンセス・オブ・プリンセスになりたいです」と前を向いた。

この試合を受け、渡辺は来年１・４後楽園大会にて、鈴芽を相手に同王座Ｖ４戦に臨む。