日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震発生の可能性が高まったとして発表された「北海道・三陸沖後発地震注意情報」。

岩手県沿岸部のガソリンスタンドでは給油量が急増し、ホームセンターでは防災用品を買い求める客足が絶えない。東日本大震災の教訓を踏まえ、必要な物資を確保する動きが広がっている。（福守鴻人、小林晴紀）

「満タン」相次ぐ

「満タンでお願いします」。久慈市新中の橋のガソリンスタンドでは、地震翌日の９日、給油量が前週比で約１・８倍に達した。市内で２店舗を経営する第一石油の兼田尚広社長（５７）は、「震災時の停電で長い間給油不能になった経験を持つ方も多い。『災害前に燃料を確保したい』という心理が働いているのでは」と語った。

山田町川向町でガソリンスタンドを展開する尾半ホールディングスでも、９日の灯油販売量が前週比１・７８倍を記録した。間瀬慶蔵社長（４７）は「本格的な冬の到来も重なったが、震災の教訓から不安を感じて来店する人も多い」と分析する。各社とも自家発電機の点検や在庫の積み増しを行い、供給体制に万全を期している。

特設棚に防災用品

生活物資を求める動きも。釜石市港町のホームセンター「サンデー釜石港町店」では特設ワゴンを設置。普段は動きの鈍い非常食や水、カセットボンベの売れ行きが好調という。

山田町豊間根のホームセンター「ホームワンサトー」では、家具転倒防止器具などを店入り口付近へ移した。佐藤充会長（７２）は「常に災害の可能性がある土地柄。自分たちも商売を通して地域を守る姿勢が問われている」と語った。

大船渡市大船渡町のホームセンター「ＤＣＭ大船渡店」を訪れたパート従業員女性（５３）は、小学６年の長男（１１）のために簡易トイレや長期保存のカレーなどを買い込んだ。東日本大震災では自宅が全壊。後発地震注意情報について「初めて耳にして怖さは少しあるが、３・１１のような経験は二度としたくない」と表情を引き締める。

女性は帰宅後、購入した防災グッズを前に長男へ語りかけた。「断水や停電になったら、これが必要になるんだよ」。万が一の時に慌てずに行動してほしいと願っている。