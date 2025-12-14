屋比久知奈（31）と唯月ふうか（29）が14日、川崎市内で、ダブル主演するミュージカル「白爪草」（26年1月8〜22日、スペルノーヴァカワサキ）の稽古場取材を行った。

20年に電脳少女シロ主演、全キャストVチューバーで演じられた、同名サスペンス映画のミュージカル化。花屋で働く蒼（屋比久）が、6年前に母を殺して服役から出所してきた双子の姉・紅（唯月）と再会。母の死の真相について話し合い、紅は「人生を、入れ替えよう」と提案する。

稽古開始から約1カ月。劇中の数シーンが初めてお披露目された。屋比久は「2人きりのミュージカルは初めて。最初は不安もあった。日々、新しいものをみんなで作っていると感じられる環境で、楽しさがようやく感じられるようになってきました」と手応えを感じている。

音楽はシンガー・ソングライターのヒグチアイ（36）が書き下ろした。唯月が歌う「咲き過ぎた蕾（つぼみ）」はこの日が初披露。唯月は「今回、楽曲がとてもすばらしくて。お芝居とこうつながるんだとか、こう伏線になっているんだとか、2回3回と見るたびに深まっていく。楽曲と作品の親和性は見どころだと思います」と話した。

センターステージの4面を客席に囲まれる舞台構成。観客との距離の近さも、360度から見られることも「（経験）ないです」と2人で声をそろえる。演出の元吉庸泰氏は「どこから見ても新しい発見があり、物語の多面性が見つかる。観劇というより体験をつくっていきたい」。屋比久が「全面囲まれる緊張感も作品に使える」と言えば、唯月も「1人で舞台にいる孤独感も作品にマッチする」と話し、観客の視線も物語に取り込む。

沖縄県出身の屋比久と北海道出身の唯月は、同じ作品に出演した縁で19年に出会った。屋比久が年上だが「ふうかの方がちゃんとしてます。姉妹役でもお姉ちゃんを取られている」と笑う。話すテンポや性格も似ているという。唯月は「帰る時に2人同時に『風邪ひかないでね』って言ったり、小さなシンクロが増えてきた。本当に双子になっちゃった」と、稽古を重ねるたびに姉妹化？ が進んでいるようだ。

花屋のワンシチュエーションで、どんでん返しが4度起こる怒濤（どとう）の展開が待つ。屋比久は「私たちにとっても演劇としても新しいことに挑戦している。生身の人間がやる意味を感じてもらえたら。気合を入れて残り1カ月、頑張って稽古していきたい」。唯月は「新作ということでお客さまの反応がすごく楽しみ。いろんな角度から私たちの生きざまを見守っていただきたい。お花屋さんでお待ちしてます」とアピールした。