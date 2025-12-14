広島の冬に欠かせない食べ物の１つ・カキが大量死した影響は、スーパーやカキ小屋など様々な所にも広がっています。国も支援に動き出す苦しい状況のなか、カキの魅力を伝えようと前を向く広島県の生産者を取材しました。

１２月を迎えたカキ小屋には、広島の冬の味覚を求める観光客や地元の人で賑わいます。漁港で水揚げされたカキが食べられることで人気ですが、２０２５年はいつもとは違うカキだと言います。

■草津かき小屋店長 十亀和也さん

「冷凍のカキです。昨シーズンの一番おいしい時の、２月から３月の時期のものを、前もって準備しておいた、冷凍の殻付きカキです。」

現在、広島県内各地でカキが大量に死ぬ被害が出ています。はっきりとした原因はわかっていませんが、水温や塩分濃度の高さ、酸素不足などが影響した可能性が指摘されています。

広島市西区のカキ小屋がある港でも、水揚げしたカキの７割程度が死に、身入りもまだあまりよくないといいます。今は２０２４年シーズンのカキで凌いでいますが、１２月中に、少しずつ２０２５年シーズンのカキを使い始める予定です。

■東京からの観光客

「安くておいしいよ。大きいしね。最高。このために来たから。」



■広島の大学生

「（冷凍ということを）知らなかったんですけど、聞くまでわからないぐらいおいしくて。今は、あるものを食べて、生産者の方を応援していますという気持ちですね。」

■草津かき小屋組合組合長 大可勇さん

「生鮮の方がいいのかなと思ったり、でも（身入りが）悪いのは出したくないよなっていう、いろんな葛藤で今やっているところです。」



広島市中央卸売市場によると、１１月に取り扱われた殻付きカキの量は、２０２５年と比べて半減。１キロあたりの平均価格も、２５％高くなりました。また、むき身の価格も７％高くなっています。

■たかもり副社長 伊木英人さん

「ここが、カキ売り場になります。今年はこれぐらい（２ケース）しか出していないんですけれども、例年ですと、この辺一帯がカキ売り場になっていて、多いときは１０ケース近く並ぶのかなという感じです。」



広島市内のスーパーでは、カキの入荷が大幅に減っており、価格も１５０グラム入りのむき身のカキが２９９円（税抜）と、２０２４年の１．５倍ほどになっているといいます。



■来店客は…

「今年は高いね。ちょっと手が出ない。」

「気軽に食べられなくなるのは心配だし、こればっかりはね、自然のものなんで。」

■福屋広報担当 横山慧さん

「こちらが、お歳暮ギフトセンターのカキの売り場になっております。昨今のカキの生育不良の影響もあり、アイテム数を絞って販売させていただいております。」

お歳暮商戦で例年人気のカキですが、広島市内の百貨店では、むき身や殻付きのカキはほぼ全て販売を終了し、加工品が中心です。



■来店客は…

「今年は、カキだけはちょっとやめておこうって。いつも頼んでいるカキがなかったですね。」

「残念ですよね。やっぱり広島の名物ですもんね。」

１２月初旬、横田広島県知事は生産現場を視察したほか農林水産省を訪れ、養殖業者の財政的な支援などを要望しました。

また、県内の各自治体でも、養殖業者への５０万円の支給や、クラウドファンディング型のふるさと納税の実施など、様々な支援策を打ち出しています。

１１月、苦境に立つ生産者を元気づけようと、広島カキの頂点を決めるイベントが初めて開かれました。参加した生産者たちは、絆を強め、思いを新たにしました。

苦しい時だからこそ、広島のカキの良さを広く知ってもらいたい。イベントを企画した門林一人さんは、声を震わせながら複雑な思いを語りました。



■門林一人さん

「本当に助けてもらいたかったので。多くの人に、今回の問題を解決してほしいと僕は言われていました。だから今回、大会をすることは、本当にいろんな人がダメじゃないのかと言われたんですけど、皆さんの生産者の声がやろうって言ってくれた言葉に、僕はすごく嬉しかったのでやりました。」

門林さんは、江田島でカキを養殖しています。今シーズン水揚げしたうち、８割以上が死んでいました。２０２６年に出荷予定のカキにも及ぶ被害に、今後への不安が募ります。



■門林一人さん

「なんでこんなに死んだんですかね。全部が原因なんでしょうね。複合的な感じなんでしょうね。」

■門林一人さん

「これをちょっと映してほしいんですけど。今、死にはじめたんです。中を見たらわかる。今、死んでいる最中なんです、江田島湾も。来年用のも、ちょっとやばい状態になっています。」



１２月７日、広島市内の高校で生徒たちが販売実習を行う、毎年恒例のイベントが開かれました。



■生徒の呼び込み

「カキ、焼きガキも、とてもおいしいです！いらっしゃいませ！」

門林さんは２年前から、カキ料理を売る生徒たちをサポートしています。冷凍のカキも使って、何とかイベント参加にこぎつけました。



■門林一人さん

「出すときに『できたてだから美味しいですよ～』って、はっきり大きい声で言った方が絶対に売れると思う。熱々の方が絶対おいしいから。」

門林さんは少しでも前を向き、一人でも多くの人にカキの魅力を伝えます。



■門林一人さん

「何年やっても『おいしかった』とか『よかった』とか言われるとうれしいですし、『また来年もやってね』って言われたら、やらないといけないかなって思うんですよね。そういう声が、僕たちにとって勇気をもらっています。」

今は、できることを少しずつ。未曾有の危機に直面し、先が見えない不安を抱える生産者は、今日も海と向き合います。



