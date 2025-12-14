¡ÚTHE¡¡W¡ÛÁÆÉÊ¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¶ì¸À¡¡µÒ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¡Ö¤«¤Ê¤êÄã¤¤¡×¡ÖÇï¼ê¤·¤¿¤¤¤À¤±¤ä¤Í¤ó¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×¤ÎÁÆÉÊ¡Ê32¡Ë¤¬14Æü¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£13Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö½÷·Ý¿ÍNo.1·èÄêÀï¡¡THE¡¡W¡¡2025·è¾¡¡×¤òÊüÁ÷¤·¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜÈÖÃæ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡ÖÆü¥Æ¥ì¤¬½¸¤á¤¿º£Æü¤ÎµÒ¤Î´ª¤¬°¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤¿ÁÆÉÊ¡£
¡¡Æ°²è¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡Ö¤³¤³¤Ç¥¦¥±¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥¦¥±¤Ø¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¤Ê¤ê¥ì¥Ù¥ë¤ÎÄã¤¤µÒ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£²¿¤¬¤ª¤â¤í¤¯¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤ë¤«¡¢¤¢¤¤¤Ä¤éÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¸½¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Çï¼ê¤·¤¿¤¤¤À¤±¤ä¤Í¤ó¡£Ã¯¤«¤¬¥Ñ¥Á¡¼¥ó¤Ã¤Æ¼ê¤òÂÇ¤Ã¤¿¤é¡¢¥ï¡¼¥Ã¤ÆÅÁÀ÷¤·¤ÆÇï¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£Á´Á³¡¢Çï¼ê¾Ð¤¤¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡×¤È¤¤¤¤¡Ö¥¦¥±¤ë¤Ù¤¥ä¥Ä¤¬¥¦¥±¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÈùÌ¯¤ä¤Ã¤¿¡×¤ÈÊ£»¨¤ÊÉ½¾ð¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿¡£