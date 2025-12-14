“編み物にハマる”佐々木希、手編み作品をまとめて披露「素敵」「すごいなぁ！」「本当に上手!!」
俳優の佐々木希（37）が14日、自身のインスタグラムを更新。“ハマっている”編み物で作った作品の数々を披露した。
【写真多数】「本当に上手!!」佐々木希が公開した手編み作品の数々
最近の投稿で、仕事の合間や晩酌を楽しみながら編み物に取り組む姿を披露していた佐々木。この日は、これまでに手作りしてきた編み物作品をまとめてアップした。
「マフラー、ブランケット、スヌード、バッグ」と、異なる種類の毛糸で編み上げた、多彩なアイテムを披露。「現場や移動中に。癒し」と編み物にすっかり夢中な様子をうかがわせた。
この投稿には「とても上手ですね」「あら素敵」「すごいなぁ！」「本当に上手!!販売して欲しいくらい」など、さまざまな声が寄せられている。
