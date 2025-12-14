女優の尾碕真花（おさき・いちか）が１４日、自身２作目の写真集「わー！！！」（東京ニュース通信社刊、税込み３９６０円）の取材会を都内で行った。

本作は尾碕が１月に出演したＭＢＳ制作のＴＢＳ系ドラマ「コールミー・バイ・ノーネーム」でタッグを組んだ枝優花監督と共に作成。オファーを受けた時を「尊敬して止まない枝先生に撮っていただけるということで、うれしくてたまらない。自分でも知らない一面を出してくれるんじゃないかとワクワクした」と振り返った。

タイトルは尾碕の口癖に由来し「タイトルにあまり意味を持たせたくない。尾碕真花ってこういう人なんですといのをゴリ押ししたくなかった」という。テーマは「写真集は頻繁に出すものではないので、特別みがある。大好きな人と行った旅の思い出を共有したい」と枝監督との”２人旅”。韓国でロケ。撮影を終えるまで多量の食事や飲酒を避ける人も多い中、尾碕は初日からお酒を飲んだ撮影を実施。「コマ送りみたいになっている」とお気に入りの１枚として紹介。「楽しく笑って食べる尾碕も見られるし、私も知らないような尾碕も詰まっている濃い写真集になっている」とアピールした。

プライベートでも「昨日も飲みましたよ。割と毎日飲む」とお酒をよく飲む。ビールが好きというが「飲む日は飲むので、それ以外でプラマイゼロになるよう食事制限をしている。ハイボールは太りづらいお酒と言われるので、そろそろ飲めるようになりたい」と身体作りにもぬかりない。

完成した作品を手に「私なら大丈夫だと思える宝物のようなアルバム。お守りのよう」と笑顔。見せたい人には「過去の自分。仕事で悩んでいた時期もあるし、こんな風になれるよと言ってあげたい」と語った。早くも３作目に意欲を見せ、行ってみたい場所にはタイ。「タイ料理は全く食べられないけど、和やかな雰囲気、時間に追われていないような雰囲気に憧れがあるので行ってみたい」と声を弾ませていた。