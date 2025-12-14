Jリーグ、年間総入場者数が史上最多を更新！　リーグ発足以来、初の1300万人を突破

明治安田Jリーグは14日、2025シーズンの年間総入場者数が1350万3210人に達し、過去最多を更新したことを発表した。



この集計はJ1、J2、J3のリーグ戦に加え、JリーグYBCルヴァンカップ、FUJIFILM SUPER CUP、各プレーオフの試合も対象となる。



14日に行われた明治安田J2昇格プレーオフとJ3・JFL入れ替え戦をもって、2025シーズンの公式試合全日程が終了。この結果、年間総入場者数は前年比108パーセントで、Jリーグ史上初めて1,300万人を突破したことが報告された。



また、1試合あたりの平均入場者数も2024年の水準を超え、1万1000人を上回った。Jリーグは公式サイトを通じ、「今シーズンも多くのファン・サポーターの皆さまにご来場いただき、心より御礼申し上げます」と感謝の気持ちを伝えている。