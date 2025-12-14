留学で渡米する直前に告白すると、直後にプロポーズされてしまった！ 交際0日のドタバタカップルは無事に結婚式を挙げることができるのか？【書評】
【漫画】本編を読む
夫・えむしと3人の子どもたちとの日常を面白おかしく描いた漫画を投稿するブログ「えむふじんがあらわれた」を運営するえむふじんは、月間1000万PVを達成したこともある人気のブロガーだ。『付き合って0日で結婚を決めた2人の話』（えむふじん/KADOKAWA）は、夫婦の馴れ初めから結婚に至るまでを描き、ブログで好評を博したエピソードを書籍化したものである。
作品のタイトルの通り交際0日で結婚に至るふたりが初めて会うところから本作は始まる。ある日の友人同士の集まりで初対面したふたりは、そのときは軽く世間話をした程度だった。それから1年ほど経った後、えむふじんが仕事で資格を取るためにアメリカ留学を決めたとき、世間話でえむしが英語が話せることを聞いていたため、留学について彼に相談することに。快く協力してくれた彼とはその後も頻繁に会うようになるのだが、留学が控えているために惹かれ合いながらもお互い恋愛対象として見ないように交流を続けていた。しかし離れ離れになる日が近づいたとき、遂にえむふじんが告白。さらにその直後、えむしがプロポーズする。そしてふたりは留学と結婚に向けて動き出すが――。
ボケとツッコミが連発する夫婦漫才のようなやり取りで笑わせてくれながら、ホロリとする場面もある本作。誰の心にも読後に温かいものを残してくれる作品である。
文＝西改