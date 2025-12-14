テレ朝・三谷紬アナ、EXITりんたろー。からの直筆メッセージ入り絵本に感激「粋だね」「心温まる」の声
【モデルプレス＝2025/12/14】テレビ朝日の三谷紬アナウンサーが12月13日、自身のInstagramを更新。お笑いコンビEXITのりんたろー。から贈られた絵本を紹介し、話題を呼んでいる。
【写真】31歳テレ朝美人アナ、人気芸人からの直筆メッセージ入り絵本
三谷アナは「いつもお世話になっているりんたろー。さんが、わたしのために絵本を書いてくださりました笑」とコメントし、「つむぎのために えほんをかいたよ」と直筆メッセージ入りの絵本を公開。「グッズ出して欲しい」「ぬいぐるみキーホルダーにして欲しい」とお気に入りぶりをのぞかせた。
この投稿には「りんたろー。さん優しい」「直筆メッセージが粋だね」「素敵な絆」「絵本読んでみたくなった」「心温まるエピソード」「可愛いな」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】31歳テレ朝美人アナ、人気芸人からの直筆メッセージ入り絵本
◆三谷紬アナ、りんたろー。からの絵本プレゼントに感激
三谷アナは「いつもお世話になっているりんたろー。さんが、わたしのために絵本を書いてくださりました笑」とコメントし、「つむぎのために えほんをかいたよ」と直筆メッセージ入りの絵本を公開。「グッズ出して欲しい」「ぬいぐるみキーホルダーにして欲しい」とお気に入りぶりをのぞかせた。
◆三谷紬アナの投稿に反響
この投稿には「りんたろー。さん優しい」「直筆メッセージが粋だね」「素敵な絆」「絵本読んでみたくなった」「心温まるエピソード」「可愛いな」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】