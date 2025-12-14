好き&行ってみたい「北海道の夜景スポット」ランキング！ 2位「五稜郭タワー」、1位は？ 【2025年調査】
寒さが厳しくなるこの季節。空気の透明度が増すことで、夜景の輝きは格段に増します。冷たい空気を肌で感じながらきらめく光を眺める体験は、冬の旅のハイライトです。
All About ニュース編集部では、2025年12月5日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「夜景スポットに関するアンケート」を実施しました。
その中から、好き&行ってみたい「北海道の夜景スポット」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「アニメの舞台にもなったので一度行ってみたい」（50代男性／徳島県）、「夜景も五稜郭の雰囲気も同時に楽しめそうだと思うからです」（30代女性／宮城県）、「日本の歴史的に五稜郭はあまりに有名なため一度は訪れてみたい」（30代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
回答者からは「世界トップクラスの夜景と称されており、世界三大夜景と言われているから。また、夕方と夜とでは別な顔を見せ、夕方は空と海がオレンジに染まり、夜は宝石みたいな光が街を照らす感じで最高ということを聞いたことがあったから」（20代男性／福岡県）、「とても綺麗で有名なのと、ロープウェイで向かう特別感があるから」（40代女性／鹿児島県）、「函館山の夜景は見飽きない。スケールが大きいのに宝石箱みたいなコンパクトさがあって好き」（50代女性／北海道）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：五稜郭タワー／30票五稜郭タワーは、函館市の特別史跡五稜郭に隣接する観光タワーで、高さ90mにある展望台からは五稜郭の星形城郭全体を見渡すことができます。冬季の夜間は五稜郭の五芒星が美しくライトアップされ、その独特な形が闇夜に浮かび上がる様子は圧巻です。展望台は360度のパノラマビューで、函館山や函館市街、津軽海峡まで見渡せます。天候や季節を問わずに快適に夜景を楽しめるため、とても人気なスポットです。
1位：函館山／155票函館山は、函館市街の南西部に位置する標高334mの山で、夜景スポットとして国内外でとても有名です。その夜景は「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン」で3つ星を獲得し、「世界三大夜景」の1つに数えられることもあります。両側の海に挟まれたくびれた地形に光が集中する独特の形状が特徴で、ダイヤモンドのような輝きが人々を魅了。展望台からは津軽海峡と函館湾に挟まれた函館市街全体を一望できます。
