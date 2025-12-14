「AKB48といえば…」板野友美、前田敦子＆大島優子について語る！ 「激エモすぎて泣ける」
タレントの板野友美さんは12月13日、自身のInstagramを更新。元AKB48のメンバー・前田敦子さん、大島優子さんとの思い出を語りました。
【写真】板野友美、前田敦子＆大島優子について語る！
板野さんは、「敦子とは14歳の頃から1期生として共に歩んできました」「優子との思い出は、AKB水泳大会（知ってる人いるかな？）」と、前田さんと大島さん2人との思い出や想いを熱く語っています。この投稿に、前田さん本人も「私本当に大好きなんだ友の事」とコメントしています。
ほかにもコメントでは「私の青春でした」「激エモすぎて泣けます」「青春時代のAKBが大好きです」「みんな可愛い〜ともちんいつも絶対に可愛い」「ともちんだってAKBを語るには欠かせない存在」「懐かしいエピソード秘話嬉しい」「一瞬の内にあの日に帰れる」「ほんとに最高のメンバーだよね！」「人生最初で最愛の推しです」と称賛の声が多数寄せられています。
ファンからは「なんか全然変わってなくない？ 凄すぎ」「ずっと推しです」「青春をありがとうございます」「全部かわいいし！ 現役に負けてない」「神7キター」「アイドル復活」「どのともちんも神」「やっぱアイドルしてるともちんがすきー」と歓喜の声が寄せられました。
(文:福島 ゆき)
「AKB48といえば、やはりあっちゃんと優子」板野さんは「AKB48といえば、やはりあっちゃんと優子。2人を見るとメンバーながらに『わーAKBだー』とエモすぎて涙出る」とつづり、16枚の写真を載せています。「大尊敬の2人について今日は語ってみようかな そんな2人の横に並んでる、貴重なショットがあったので（わーい）」と、1枚目の写真で板野さんと同じ1期生メンバーとして活躍した前田敦子さん、大島優子さんの3人が並んだ写真を披露しています。
「アイドル復活」7日に東京・日本武道館で開催された、AKB48結成20周年を記念した「AKB48 20th Year Live Tour 2025 in 日本武道館」に出演した板野さん。8日の投稿では、ファンが「当時にタイムスリップできるように "ともちん"らしさを追求して、ダイエットや、ヘアもダンスも当時の私に近づけた」と、公演にかけた意気込みをつづりました。
