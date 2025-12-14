¡Ø²ÐÀ±¤Î½÷²¦¡Ù2025Ç¯ºÇ¸å¤Ë¡È¤Þ¤ë¤Ç±Ç²è¡É¤Î¥É¥é¥Þ¤¬ÃÂÀ¸¡¡¥¹¥ê¡¦¥ê¥ó¤ÎÈ´Å§¤âÇ¼ÆÀ
¡¡¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥¹¥±ー¥ë¤Î¥É¥é¥Þ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£ÊüÁ÷100Ç¯ÆÃ½¸¥É¥é¥Þ¡Ø²ÐÀ±¤Î½÷²¦¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤À¡£
»²¹Í¡§¿ûÅÄ¾Úö¤¬¹Í¤¨¤ë¡È100Ç¯Àè¤ÎÌ¤Íè¡É¤È¤Ï¡©¡¡¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯º£¤ò»Ä¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡ÉñÂæ¤Ï100Ç¯¸å¤Î2125Ç¯¡¢²ÐÀ±¤Ë10Ëü¿Í¤¬°Ü½»¤·¤¿À¤³¦¡£¡ØDUNE/¥Ç¥åー¥ó º½¤ÎÏÇÀ±¡Ù¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ëÀ¤³¦´Ñ¤Ë¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤È¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¡£µÓËÜ¤Ë¡Ø17ºÍ¤ÎÄë¹ñ¡Ù¡Ê2022Ç¯¡¿NHKÁí¹ç¡Ë¤ÎµÈÅÄÎè»Ò¡¢±é½Ð¤Ë¤Ï¡Ø17ºÍ¤ÎÄë¹ñ¡Ù¡¢¡Ø¤¤ì¤¤¤Î¤¯¤Ë¡Ù¡Ê2021Ç¯¡¿NHKÁí¹ç¡Ë¤ÎÀ¾Â¼Éð¸ÞÏº¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶áÇ¯NHK¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¿SF¥É¥é¥Þ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¿ûÅÄ¾Úö¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢µÈ²¬½¨Î´¡¢µÜÂô¤ê¤¨¡¢¿û¸¶¾®½Õ¡¢´ß°æ¤æ¤¤Î¤È¤¤¤Ã¤¿¹ë²ÚÇÐÍ¥¤¬Â¿¤¯½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¼ç±é¤òÂæÏÑ½Ð¿È¤Î¿·À±¥¹¥ê¡¦¥ê¥ó¤¬Ã´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£¥¹¥ê¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢»ë³Ð¾ã³²¤¬¤¢¤ë²ÐÀ±À¸¤Þ¤ì¤Î¥ê¥ê-E1102¡£²ÐÀ±¤òÅý¼£¤¹¤ëÁÈ¿¥ISDA¤ÎÆüËÜ»Ù¶ÉÄ¹¥¿¥¥Þ¡¦¥¹¥º¥¡ÊµÜÂô¤ê¤¨¡Ë¤ÎÌ¼¤Ç¡¢¥¢¥ª¥È¡Ê¿ûÅÄ¾Úö¡Ë¤ÎÎø¿Í¤À¡£ÃÏµåµ¢´Ô·×²è¤Ë»²²Ã¤·¡¢µ¢´ÔÊØ¤Ë¾è¤ëÄ¾Á°¤Ë¥Á¥Ã¥×¡Ê´ß°æ¤æ¤¤Î¡Ë¤¿¤Á¤ËÙÇÃ×¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÌÜ¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤Ìò¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¤Î¥»¥ê¥Õ¤â¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ë´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥¹¥ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆñÌò¤Ê¤Ï¤º¤À¤¬¡¢»þÀÞ¸«¤»¤ëÃÆ¤±¤ë¾Ð´é¡¢¤½¤·¤ÆåºÎï¤ËËË¤òÅÁ¤¦ÎÞ¤Ç¡¢¤Ê¤¼Èà½÷¤¬¡Ø²ÐÀ±¤Î½÷²¦¡Ù¤Î¼ç±é¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¤Î¤«Ê¬¤«¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤¿¡£·àÃæ¤Ë¤Ï¥Á¥Ã¥×¤ÎÃç´Ö¡¦¥³ー¥ó¡Ê胗½ÓÂÀÏº¡Ë¤¬¥ê¥ê¤Ë¿´¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¡¢²òÊü¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥·ー¥ó¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¸À¸ì¤òÄ¶¤¨¤Æ¤½¤ÎÍýÍ³¤¬¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯»¡¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤¬Èà½÷¤Î¼Çµï¤¢¤Ã¤Æ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤â¤¤¤ë¡£
¡¡ÀßÄê¤äÀìÌçÍÑ¸ì¤¬¤«¤Ê¤êÆñ²ò¤Ê¤¿¤á¾Ü¤·¤¤²òÀâ¤ÏNHK¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ËÇ¤¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¤¬¡¢¥¹¥Èー¥êー¥é¥¤¥ó¤È¤·¤ÆÄÏ¤ó¤Ç¤ª¤¯¤Ù¤¤Ï2¤Ä¡£¥ê¥ê¤ÎÙÇÃ×»ö·ï¡¢¤½¤·¤Æ¥ê¥¡¦¥«¥ï¥Ê¥Ù¡ÊµÈ²¬½¨Î´¡Ë¤¬²ÐÀ±¤ÇÈ¯¸«¤·¤¿Ææ¤ÎÊªÂÎ¤ò½ä¤ëÁè¤¤¤À¡£¤½¤ÎÊªÂÎ¤È¤Ï¼¿¹õ¤ÎµåÂÎ¤Ç¡¢Ä¶½Å¸µÁÇ¡£²ÐÀ±¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë´í¸±¤òÈ¼¤¦Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢ÇüÂç¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¸»¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤³¤Î2¤Ä¤Î½Ä¼´¤Ë¸ò¤ï¤ë¿ÍÊª¤¬¡¢½à¼ç¿Í¸øÅª¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤¤¤ë¥¢¥ª¥È¤À¡£²ÐÀ±¤ËÂ³¤¡¢ÃÏµå¤Ë¤â¤¢¤ë¤Ï¤º¤ÎÊªÂÎ¤ÎÃµº÷¤ò¥¢¥ª¥È¤Ï¥¿¥¥Þ¤«¤éÌ¿Îá¤µ¤ì¤ë¡£Âè1ÏÃ¤Ç¤ÏISDA¤Î¼ã¼ê¿¦°÷¤È¤·¤ÆËÝÏ®¤µ¤ì¤ë¤¬¤Þ¤Þ¤È¤¤¤Ã¤¿°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¥¢¥ª¥È¤À¤¬¡¢º£¸åÅÐ¾ì¤¹¤ëµ¼Ô¤ÎËÌÂ¼¡ÊÂìÆ£¸°ì¡Ë¤È¤È¤â¤ËÊªÂÎ¤òÃµ¤·¤Ë¤¤¤¯¤È¤³¤í¤«¤éÌöÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¡£¿ûÅÄ¾Úö¤¬½Ð±é¤·¤¿12·î13ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÅÚ¥¹¥¿¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤ä¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡Ê¢¨¡Ë¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¾°ËÆ¦¤Ç¤ÎÅÐ»³¥í¥±¤«¤é¤â¤½¤ì¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡£
¡¡Âè1ÏÃ¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢¥«¥ï¥Ê¥Ù¤Î½õ¼êAJ¡Ê´²°ìÏº¡Ë¤¬ÊªÂÎ¤Î¸¦µæÆâÍÆ¤òÇä¤êÈô¤Ð¤¹Î¢ÀÚ¤ê¼Ô¤È¤·¤Æ¥Ë¥Ò¥ë¤Ê¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤¿¡£VFX¤ò¶î»È¤·¤¿ºÇÀèÃ¼¤Î±ÇÁü¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ìó1»þ´Ö30Ê¬¤È¤¤¤¦1ÏÃ¤¢¤¿¤ê¤Î¥Ü¥ê¥åー¥à¡ÊÁ´3ÏÃ¡Ë¤ò´Þ¤á¡¢¡È¤Þ¤ë¤Ç±Ç²è¡É¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤°µÅÝÅª¥¹¥±ー¥ë¤ÎSF¥É¥é¥Þ¤¬Ëë¤ò³«¤±¤¿¡£
¡ÊÊ¸¡áÅÏÊÕ¾´¹À¡Ë