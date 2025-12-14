「ululis」×“エスターバニー”限定パッケージが登場！ ペアセットにはオリジナル缶ミラーも付属
“髪の水分量”に着目したMIZUシャンプーの「ululis」と韓国発の人気キャラクター“エスターバニー”がコラボレーションしたヘアケアアイテムが、12月19日（金）から、全国のドラッグストアなどで発売される。
【写真】ゲットしたい！ ここでしか手に入らない缶ミラー
■ベルガモットピーチの香りを採用
今回数量限定で発売されるのは、エスターバニーをデザインした「ウルリス エスターバニー ピンクミー コントロール ペアセット」と「ウルリス エスターバニー ピンクミー コントロール ヘアオイル」の全2種類。
いずれも、リボンバニーとクリームバニーのイラストをあしらったマーブル柄の世界観がかわいいパッケージデザインに加え、ほんのり甘くフレッシュに広がる“ベルガモットピーチの香り”が、バスタイムを華やかに演出する。
また、ペアセットにはリボンバニーのバスタイムシーンをデザインした、キュートなコラボ限定「オリジナル缶ミラー」が付属。ここでしか手に入らない特別なアイテムで、使うたびに気分が上がるセットとなっている。
【写真】ゲットしたい！ ここでしか手に入らない缶ミラー
■ベルガモットピーチの香りを採用
今回数量限定で発売されるのは、エスターバニーをデザインした「ウルリス エスターバニー ピンクミー コントロール ペアセット」と「ウルリス エスターバニー ピンクミー コントロール ヘアオイル」の全2種類。
また、ペアセットにはリボンバニーのバスタイムシーンをデザインした、キュートなコラボ限定「オリジナル缶ミラー」が付属。ここでしか手に入らない特別なアイテムで、使うたびに気分が上がるセットとなっている。