「ウルリス エスターバニー ピンクミー コントロール ペアセット」（税込 3080円）

　“髪の水分量”に着目したMIZUシャンプーの「ululis」と韓国発の人気キャラクター“エスターバニー”がコラボレーションしたヘアケアアイテムが、12月19日（金）から、全国のドラッグストアなどで発売される。

【写真】ゲットしたい！　ここでしか手に入らない缶ミラー

■ベルガモットピーチの香りを採用

　今回数量限定で発売されるのは、エスターバニーをデザインした「ウルリス エスターバニー ピンクミー コントロール ペアセット」と「ウルリス エスターバニー ピンクミー コントロール ヘアオイル」の全2種類。

　いずれも、リボンバニーとクリームバニーのイラストをあしらったマーブル柄の世界観がかわいいパッケージデザインに加え、ほんのり甘くフレッシュに広がる“ベルガモットピーチの香り”が、バスタイムを華やかに演出する。

　また、ペアセットにはリボンバニーのバスタイムシーンをデザインした、キュートなコラボ限定「オリジナル缶ミラー」が付属。ここでしか手に入らない特別なアイテムで、使うたびに気分が上がるセットとなっている。