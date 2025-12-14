¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¯¤ÆËÍ¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¡×¡¡Áö¹¶¼é¤½¤í¤Ã¤¿¿ÈÄ¹187¥»¥ó¥Á¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯°éÀ®³°Ìî¼ê¤¬°ì·ÝÆÃ²½·¿¤Ø
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯°éÀ®¤Î½Å¾¾³®¿Í³°Ìî¼ê¡Ê25¡Ë¤¬à¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥Ð¥Ã¥¿¡¼á¤Ø¤ÎÅ¾¿È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£4Ç¯ÌÜ¤ÎÍèµ¨¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¡Ö¡Ê»ÙÇÛ²¼¡ËÅÐÏ¿´ü¸Â¤Þ¤Ç¤Ë2·³¤ÇËÜÎÝÂÇ15¡Á20ËÜ¡×¤ò·Ç¤²¡¢Ç°´ê¤Î»ÙÇÛ²¼Æþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡ËÌ¶å½£»ÔÌç»Ê¶è½Ð¿È¤Ç¡¢2023Ç¯¤Ë°¡ºÙ°¡Âç¤«¤é°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È9°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿¡£¿ÈÄ¹187¥»¥ó¥Á¤ÈÂçÊÁ¤Ê¤¬¤é¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¢¤ë¥×¥ì¡¼¤âÆÃÄ§¡£Áö¹¶¼é¤Ç¹â¤¤¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò»ý¤Ä¡£¤¿¤À¡¢º£µ¨¤Ï6·î¤Ëº¸¼ê¤òÄË¤á¤ÆÍîì¡Ê¤æ¤¦¤³¤¦¡Ë¹ü¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï30»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¤ÏÂçÂ´4Ç¯ÌÜ¡£·ë²Ì¤ò»Ä¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤½¤ì°Ê¹ß¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡Ö¾¡Éé¤ÎÇ¯¡×¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤ÏÄ¹ÂÇÎÏ¤òËá¤¯¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÁö¹¶¼é¤Çµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤Æ¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÁ´ÉôÃæÅÓÈ¾Ã¼¤À¤Ã¤¿¡£Ê¿¶ÑÅª¤Ë¡ÊÇ½ÎÏ¤ò¡Ë¾å¤²¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ1·³¤Ç»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¯¤ÆËÍ¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÉð´ï¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¡£Áö¹¶¼é¤Î¡Ö¹¶¡×¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¤¤¿¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß¡¢¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç³ÚÅ·Æþ¤ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿º´Æ£Ä¾¼ù¤ä½©¹Í¥¿Í¤È¤È¤â¤Ë»³ÀîÊæ¹â¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤äÂÇ·âÎý½¬¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºÂ³Ø¤â¹Ô¤¤¡¢4ÅÙ¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿»³Àî¤«¤éàËÜÎÝÂÇ¤Î¶Ë°Õá¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¥¹¥¤¥ó¥°µ°Æ»¤ä¹ø¤Î»È¤¤Êý¤Ê¤É¡¢1·³¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È½¼¼Â´¶¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡13Æü¤Ï¿À¸Í»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ìîµå¶µ¼¼¡ÖShinei¡¡Group¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È2025¡×¤Ë»²²Ã¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÂÇ·â¤ò¶µ¤¨¡Ö»Ò¤É¤â¤Îº¢¤ËÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿ÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¾®¤µ¤¤¤È¤¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Ê¬¡¢¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡ÊÂç¶¶¹·Ê¿¡Ë