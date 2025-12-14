½÷»Ò¤Ï¥µ¥¶¥ó¥«RC¡¡A½éÍ¥¾¡¡¡ÃË»Ò¤ÏaileRC¡¡AÂç²ñ¿·¡¡À¾ÆüËÜÃæ³Ø±ØÅÁ
¡¡Âè21²óÀ¾ÆüËÜÃæ³Ø±ØÅÁ¶¥ÁöÂç²ñ¡Ê¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¼çºÅ¡¢À¾ÆüËÜ¿·Ê¹¼Ò¤Ê¤É¶¦ºÅ¡Ë¤¬14Æü¡¢Ê¡²¬¸©ÂçÌ¶ÅÄ»Ô¤Î¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÂçÌ¶ÅÄ¤òÈ¯ÃåÅÀ¤È¤·¤Æ³«¤«¤ì¤¿¡£½÷»Ò¡Ê5¶è´Ö¡¢12¥¥í¡Ë¤Ï¥µ¥¶¥ó¥«RC¡¡A¡ÊÂçÊ¬¡Ë¤¬41Ê¬36ÉÃ¤Ç½éÍ¥¾¡¡£ÃË»Ò¡Ê5¶è´Ö¡¢15¥¥í¡Ë¤Ïaile¡¡RC¡¡A¡ÊÊ¡²¬¡Ë¤¬45Ê¬11ÉÃ¤ÎÂç²ñ¿·µÏ¿¤Ç½é¤Î±É´§¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬¡¢º´²ì¡¢Ä¹ºê¡¢·§ËÜ¡¢ÂçÊ¬¡¢µÜºê¡¢»³¸ý¤Î7¸©¤«¤é½÷»Ò36¡¢ÃË»Ò50¤Î·×86¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¡£ºÇÍ¥½¨¾ÞÁª¼ê¤Ï¡¢½÷»Ò¤¬¥µ¥¶¥ó¥«RC¡¡A¤Î4¶è¿¼ÅÄ¿´¸ê¡Ê3Ç¯¡Ë¡¢ÃË»Ò¤Ïaile¡¡RC¡¡A¤Î3¶èÀ¤ÍøÄ¾µ±¡ÊÆ±¡Ë¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£¡Ê¿ùÌîÇ¡³¤¡Ë
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¤Î¾å°Ì¥Á¡¼¥à¤È¶è´Ö¾Þ¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡Ú½÷»Ò¡Û
¢StarLight¡¡AC¡ÊÊ¡²¬¡Ë42Ê¬02ÉÃ
£LTC¡ÊÆ±¡Ë42Ê¬13ÉÃ
¤KRC¡¡A¡ÊÆ±¡Ë43Ê¬07ÉÃ
¥ÅòÀîÃæ¡ÊÆ±¡Ë43Ê¬18ÉÃ
¦¶â·ªPROJECT¡Ê·§ËÜ¡Ë43Ê¬34ÉÃ
§°ËËüÎ¤Ãæ¡Êº´²ì¡Ë43Ê¬36ÉÃ
¨ËÜ¾ëÎ¦¾å¥¯¥é¥Ö¡ÊÊ¡²¬¡Ë43Ê¬53ÉÃ
¡ÚÃË»Ò¡Û
¢¥µ¥¶¥ó¥«RC¡¡A¡ÊÂçÊ¬¡Ë45Ê¬21ÉÃ
£KRC¡¡A¡ÊÊ¡²¬¡Ë47Ê¬01ÉÃ
¤aile¡¡RC¡¡B¡ÊÆ±¡Ë47Ê¬23ÉÃ
¥¾®ÎÓÃæ¡ÊµÜºê¡Ë47Ê¬55ÉÃ
¦¶â·ªPROJECT¡¡A¡Ê·§ËÜ¡Ë47Ê¬56ÉÃ
§LTC¡ÊÊ¡²¬¡Ë48Ê¬06ÉÃ
¨¾ÂÃæ¡ÊÆ±¡Ë48Ê¬25ÉÃ
¡Ú¶è´Ö¾Þ½÷»Ò¡Û
1¶è¡Ê2¡¦8¥¥í¡ËÌÚ»ûÊþ¹á¡Ê°ËËüÎ¤Ãæ¡Ë9Ê¬22ÉÃ
2¶è¡Ê2¡¦3¥¥í¡ËÎ©ÀÐÍ£¡ÊStarLight¡¡AC¡Ë8Ê¬06ÉÃ
3¶è¡Ê2¡¦2¥¥í¡Ë¾®Ìî¹¬¡Ê¥µ¥¶¥ó¥«RC¡¡A¡Ë7Ê¬30ÉÃ
4¶è¡Ê2¡¦4¥¥í¡Ë¿¼ÅÄ¿´¸ê¡Ê¥µ¥¶¥ó¥«RC¡¡A¡Ë8Ê¬39ÉÃ
5¶è¡Ê2¡¦3¥¥í¡ËÃæÀ¾·ë°á»Ò¡ÊÁ°¸¶À¾Ãæ¡¡A¡Ë7Ê¬43ÉÃ
¡ÚÆ±ÃË»Ò¡Û
1¶è¡Ê3¡¦9¥¥í¡ËÌðÌî¸ù°ìÏº¡Ê¥µ¥¶¥ó¥«RC¡¡A¡Ë11Ê¬34ÉÃ
2¶è¡Ê2¡¦3¥¥í¡Ë´äËÜÂÀÍÛ¡Ê¥µ¥¶¥ó¥«RC¡¡A¡Ë6Ê¬49ÉÃ
3¶è¡Ê3¡¦6¥¥í¡ËÀ¤ÍøÄ¾µ±¡Êaile¡¡RC¡¡A¡Ë10Ê¬57ÉÃ
4¶è¡Ê2¡¦3¥¥í¡Ë¹ÃÈå»âÆ²¡Êaile¡¡RC¡¡B¡Ë7Ê¬11ÉÃ
5¶è¡Ê2¡¦9¥¥í¡Ë»°¸¶¸àµ³¡Êaile¡¡RC¡¡A¡Ë8Ê¬16ÉÃ