全国大会出場をかけて、「HondaCars長岡カップ 第47回新潟県U12バスケットボール選手権大会」が小千谷市で開かれました。



県内200チーム余りが出場した地区予選を勝ち抜いた男女それぞれ16チーム。「HondaCars長岡カップ 第47回新潟県U12バスケットボール選手権大会」は13，14日の2日間にわたって小千谷市総合体育館で開催されました。



女子決勝は、それぞれ接戦を制して勝ち上がった「大淵丸山BEANS！」と「葛塚ウイングス」の対戦。取られたら取り返す、まさに「1点を争う」攻防となりました。第４Q・残り１分を切ったところで25-24と葛塚が逆転に成功。この1点のリードを守って、葛塚は14年ぶりという優勝を決めました。

キャプテンの内山結菜選手は全国大会に向けて「今までやってきたことを出して全勝できるよう頑張りたい」と話しました。



男子決勝も厳しい戦いを勝ち抜いた両チーム。準決勝を延長戦で制した「Team KAZU U12」と、1点差で競り勝った「BOMBERS」の対戦です。

こちらも両者一歩も譲らずスピーディーな試合展開。第2Q終わったところで23-22とBOMBERSがわずかにリード。追いかけるKAZU。しかし速攻を決めるなど徐々にリードを広げたBOMBERSが49-31で優勝し県3連覇を果たしました。

21得点を決めたキャプテンの市野瀬晃陽選手は「楽しんで勝てるよう頑張りたい」と全国への意気込みを語りました。



全国大会は来年3月の開催予定です。

